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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

РФ хотіла помститися за дрони над Кремлем. Ігнат прокоментував запуск Кинджала на Київ 4 травня

ракета Кинджал
Фото: Getty Images

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат прокоментував інформацію про те, що росіяни 4 травня намагалися вдарити Кинджалами по урядовому кварталу в Києві.

Про це він розповів в ефірі Єдиних новин.

Раніше британське видання The Times опублікувало матеріал, в якому йшлося, що 4 травня російський винищувач МіГ-31 “з наказом помститися” запустив балістичну ракету Кинджал у напрямку Києва. Українська ППО мала лише лічені хвилини, щоб зупинити аеробалістичну ракету, ціллю якої була будівля Кабміну. Журналісти повідомили, що тоді Київ захистила система Patriot.

“Помститися” Кинджал мав за атаку дронів на Кремль 3 травня.

4 травня була одна ракета Кинджал, заявив Юрій Ігнат. А вже 16 травня і 16 червня було збито ще по шість Кинджалів. Загалом сили ППО у Київській області збили 13 таких цілей.

– Ми розуміємо, які першочергові цілі для ворога. Так, можливо, це були якісь урядові об’єкти – стратегічні для держави. У Києві розташовані усі державні інституції… Об’єкти критичної інфраструктури завжди будуть цілями для ворога, – заявив Юрій Ігнат.

Він наголосив, що завдяки таким системам, як Patriot, ми можемо захистити країну від аеробалістики.

Щодо тактики ракетних ударів, то, за словами речника Повітряних сил, нічого у росіян у цьому плані не змінилося. Вони запускають ракети, які летять спершу в одному напрямку, потім змінюють траєкторію. Ворог зазвичай одночасно запускає крилаті і аеробалістичні ракети. Це робиться для того, щоб уразити якомога більше цілей.

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Війна в Україні, Київ, Ракетні удари Росії, Юрій Ігнат
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