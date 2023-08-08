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Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

За їхньою працею стоять фаховість і сумлінність: Зеленський привітав воїнів-звʼязківців зі святом

Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Коли зв’язок є та коли він якісний, це часто сприймається як належне, але насправді за цим завжди – фаховість і сумлінність конкретного воїна.

Такими словами президент України Володимир Зеленський привітав із професійним святом воїнів Військ звʼязку та кібербезпеки України.

Він зазначив, що дуже часто справжній героїзм помітний не одразу, та одразу відчутно, коли такого героїзму не вистачає в бою.

– Хочу сьогодні подякувати усім воїнам Військ звʼязку та кібербезпеки України. Більш ніж 65 тисяч таких вйськових служать у різних підрозділах Сил оборони та безпеки нашої держави. І памʼятаймо, що кожен успіх бойових бригад й інших підрозділів, кожна перемога над російськими окупантами завжди містить у собі особистий успіх та особисту перемогу конкретних воїнів-звʼязківців, які працюють саме для цих бригад і перемог, які забезпечують їх якісним звʼязком. Дякую за це! – сказав президент.

Крім того, всі присутні вшанували пам’ять загиблих воїнів Військ звʼязку та кібербезпеки України.

Зеленський зазначив, що Україна обов’язково переможе, у цьому немає сумнівів, але якщо не втратить єдність – той самий зв’язок, який робить українців побратимами.

Також голова держави відзначив воїнів-звʼязківців державними нагородами.

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Війна в Україні, Володимир Зеленський, Кібербезпека
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