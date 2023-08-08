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Валентина Чорна, редакторка стрічки

Збив дитину та втік з місця події: на Івано-Франківщині директора лісгоспу засудили до 4 років в’язниці

суд
Фото: Pexels

Суд визнав винним директора Надвірнянського лісового господарства, який у січні 2022 року збив 9-річну дитину та втік з місця події.

Йому призначили 4 роки в’язниці з позбавленням права керувати транспортними засобами строком на 2 роки.

Як повідомили в ДБР, у січні 2022 року дівчинка разом з мамою та братом поверталися з магазину у селі Лоєва Надвірнянського району на Івано-Франківщині. Родина пересувалася узбіччям.

– Керівник лісгоспу за кермом службового авто на затяжному повороті порушив правила дорожнього руху, не обрав безпечної швидкості та виїхав на узбіччя, де збив дівчинку. Дитина була важко поранена. Проте посадовець, маючи змогу допомогти їй, залишив місце ДТП, – йдеться у повідомленні.

Внаслідок отриманих травм дівчинка померла в лікарні.

Працівники ДБР провели розслідування та зібрали докази у справі. У червні минулого року обвинувальний акт був направлений до суду.

Суд визнав винним посадовця у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілої, а також у свідомому залишенні без допомоги особи, яка перебуває в небезпечному для життя стані (ч. 2 ст. 286, ч. 1 ст. 135 КК України).

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Джерело: ДБР
Івано-Франківська область, ДБР, Суд
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