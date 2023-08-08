Злочини не мають залишитися безкарними: у Раді Європи засудили удар РФ по Покровську

Генсек Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич засудила нещодавній російський ракетний удар по українському місті Покровськ на Донеччині.

Про це вона написала на своїй сторінці у соціальній мережі Twitter.

– Я найрішучішим чином засуджую російську атаку в Покровську на готель і квартири. Ці злочини не повинні залишитися безкарними, – наголосила Пейчинович-Бурич.

I condemn in the strongest terms the Russian attack in Pokrovsk targeting a hotel & apartments. These crimes must not go unpunished/Je condamne avec la plus grande fermeté l’attaque russe à Pokrovsk qui a visé un hôtel et des maisons. Ces crimes ne doivent pas rester impunis @coe — Marija Pejčinović Burić (@MarijaPBuric) August 8, 2023

Нагадаємо, російські загарбники завдали ракетного удару по центру міста Покровськ на Донеччині увечері в понеділок, 7 серпня.

Відомо про сімох загиблих, серед загиблих – один співробітник ДСНС. Ще 88 осіб поранені. Очільник МВС Ігор Клименко повідомляв, що серед поранених – двоє дітей, 29 працівників поліції та семеро рятувальників.

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