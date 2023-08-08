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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Злочини не мають залишитися безкарними: у Раді Європи засудили удар РФ по Покровську

Марія Пейчинович-Бурич
Фото: Офіс президента

Генсек Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич засудила нещодавній російський ракетний удар по українському місті Покровськ на Донеччині.

Про це вона написала на своїй сторінці у соціальній мережі Twitter.

– Я найрішучішим чином засуджую російську атаку в Покровську на готель і квартири. Ці злочини не повинні залишитися безкарними, – наголосила Пейчинович-Бурич.

Нагадаємо, російські загарбники завдали ракетного удару по центру міста Покровськ на Донеччині увечері в понеділок, 7 серпня.

Відомо про сімох загиблих, серед загиблих – один співробітник ДСНС. Ще 88 осіб поранені. Очільник МВС Ігор Клименко повідомляв, що серед поранених – двоє дітей, 29 працівників поліції та семеро рятувальників.

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Війна в Україні, Донецька область, Покровськ, Рада Європи
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