Митрополит ПЦУ заявив парафіянам, що влада України “вигадує” війну
Митрополит Чернівецький та Буковинський ПЦУ Данило у зверненні до парафіян заявив, що українська влада нібито “вигадує війну”.
Відео, на якому він виступає з промовою, з’явилося у соціальних мережах напередодні.
Священнослужитель у своєму зверненні заявив, що людям не дозволяють паломництво до святилища.
— Дорогі паломники, ми схиляємося перед вами, бо ви долаєте всупереч неможливому. Наша влада то “видумує” ту війну, то боїться, щоб московські їх не засудили та не дозволяли нам вас зібрати в це святилище, і дати вам богоспасенні роздуми, – заявив митрополит Данило.
Митрополит Данило (Михайло Ковальчук) родом із Івано-Франківської області. У 1970 році він вступив на денне відділення Московської Духовної Семінарії. До 1990 року служив кліриком в Івано-Франківській єпархії РПЦ МП.
Після він прийняв сан єпископа в Українській православній церкві Київського патріархату. У 1994 році його було піднесено у сан митрополита.
У грудні 2018 року він разом із іншими архієреями УПЦ КП брав участь в Об’єднавчому соборі в храмі Святої Софії.
Фото: Київське православ’я
Вони тримають наше небо. ППО – ця абревіатура тепер знайома кожному українцю. Вимовляючи її, ми відчуваємо повагу, безмежну вдячність і гордість. На початку російського вторгнення наші воїни, маючи у своєму арсеналі лише застарілі радянські системи, не дали окупантам захопити українське небо. А тепер ще й опанували провідні розробки армій НАТО. Від норвезьких Nasams, які блискуче проявили себе в Україні, до американських Petriot, що збивають балістичні та надзвукові ракети.Орест Дрималовський