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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Митрополит ПЦУ заявив парафіянам, що влада України “вигадує” війну

митрополит Данило

Митрополит Чернівецький та Буковинський ПЦУ Данило у зверненні до парафіян заявив, що українська влада нібито “вигадує війну”.

Відео, на якому він виступає з промовою, з’явилося у соціальних мережах напередодні.

Священнослужитель у своєму зверненні заявив, що людям не дозволяють паломництво до святилища.

— Дорогі паломники, ми схиляємося перед вами, бо ви долаєте всупереч неможливому. Наша влада то “видумує” ту війну, то боїться, щоб московські їх не засудили та не дозволяли нам вас зібрати в це святилище, і дати вам богоспасенні роздуми, – заявив митрополит Данило.

Митрополит Данило (Михайло Ковальчук) родом із Івано-Франківської області. У 1970 році він вступив на денне відділення Московської Духовної Семінарії. До 1990 року служив кліриком в Івано-Франківській єпархії РПЦ МП.

Після він прийняв сан єпископа в Українській православній церкві Київського патріархату. У 1994 році його було піднесено у сан митрополита.

У грудні 2018 року він разом із іншими архієреями УПЦ КП брав участь в Об’єднавчому соборі в храмі Святої Софії.

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Фото: Київське православ’я

Війна в Україні, ПЦУ, Релігія
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