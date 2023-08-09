Скоро будуть на лівому березі. Кім показав відео з загадковими човнами

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім показав у своєму Telegram відео з катерами, на яких написано А давайте я тихонечко в лес уйду.

На кадрах Кім коментує, що катери надав “невідомий шейх” і зовсім скоро вони “з’являться на лівому березі” Херсонщини.



Нагадаємо, фахівці Інституту вивчення війни (ISW) заявляли про те, що українські військові висадили до семи човнів на східному березі Дніпра біля селища Козачі Лагері, прорвали російські оборонні лінії й просунулися на глибину до 800 м.

Пізніше у Міноборони цю інформацію заперечили та закликали довіряти лише офіційним джерелам.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 532-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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