У Мелітополі окупанти захопили два ВНЗ та навчатимуть там ФСБшників та поліцаїв – ЦНС
В окупованому Мелітополі Запорізької області ворог планує навчати майбутніх працівників ФСБ та поліцаїв у приміщеннях захоплених ВНЗ МДПУ імені Богдана Хмельницького та ТДАТУ ім. Дмитра Моторного.
Про це інформує Центр національного спротиву.
– В цих приміщеннях окупанти створили псевдоуніверситет МДУ (МГУ), куди, попри пафосну назву й безкоштовну “освіту”, не змогли набрати достатню кількість студентів. Відтак росіяни за традицією перетворили університет на режимний об’єкт, – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що з наступного навчального року окупанти будуть готувати працівників МВД, а також ввели спеціальність “спецфакультет із захисту інформації”, що є кузнею кадрів для ФСБ.
Зокрема, окупанти анонсували, що в подальшому студенти можуть брати участь у “програмах обміну” й навчатись на території РФ.
– Тобто фактично окупанти через цей університет-прокладку планують вербувати поліцаїв та гестапівців із подальшим навчанням у РФ, – додають у ЦНС.
Вони тримають наше небо. ППО – ця абревіатура тепер знайома кожному українцю. Вимовляючи її, ми відчуваємо повагу, безмежну вдячність і гордість. На початку російського вторгнення наші воїни, маючи у своєму арсеналі лише застарілі радянські системи, не дали окупантам захопити українське небо. А тепер ще й опанували провідні розробки армій НАТО. Від норвезьких Nasams, які блискуче проявили себе в Україні, до американських Petriot, що збивають балістичні та надзвукові ракети.Орест Дрималовський