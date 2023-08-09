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Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

У Мелітополі окупанти захопили два ВНЗ та навчатимуть там ФСБшників та поліцаїв – ЦНС

У Мелітополі окупанти захопили два ВНЗ та навчатимуть там ФСБшників та поліцаїв – ЦНС
Фото: Getty Images

В окупованому Мелітополі Запорізької області ворог планує навчати майбутніх працівників ФСБ та поліцаїв у приміщеннях захоплених ВНЗ МДПУ імені Богдана Хмельницького та ТДАТУ ім. Дмитра Моторного.

Про це інформує Центр національного спротиву.

– В цих приміщеннях окупанти створили псевдоуніверситет МДУ (МГУ), куди, попри пафосну назву й безкоштовну “освіту”, не змогли набрати достатню кількість студентів. Відтак росіяни за традицією перетворили університет на режимний об’єкт, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з наступного навчального року окупанти будуть готувати працівників МВД, а також ввели спеціальність “спецфакультет із захисту інформації”, що є кузнею кадрів для ФСБ.

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Зокрема, окупанти анонсували, що в подальшому студенти можуть брати участь у “програмах обміну” й навчатись на території РФ.

– Тобто фактично окупанти через цей університет-прокладку планують вербувати поліцаїв та гестапівців із подальшим навчанням у РФ, – додають у ЦНС.

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