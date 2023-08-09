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Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Вся промисловість США за місяць виробляє снарядів на три дні роботи ЗСУ – Дикий

Снаряди, боєприпаси
Фото: Getty Images

Проблема снарядного голоду у світі є, і наразі вся промисловість США за місяць виробляє боєприпасів на три дні роботи ЗСУ.

Про це в інтерв’ю Новинарні розповів військовий і політичний аналітик, ветеран АТО Євген Дикий. 

– Зараз всі штати, всі компанії виробляють 24 тис. снарядів на місяць. І це вони вже ледь не подвоїли чи потроїли виробництво у порівняні з тим, що було пів року тому. Але знову ж таки, 24 тис. снарядів на місяць, в нас 8 тис. снарядів (йде, – Ред.) на день. Тобто вся промисловість США (за місяць, – Ред.) виробляє снарядів на три дні роботи ЗСУ. В Європі дуже схожа картина, – говорить він.

Дикий нагадав, що в Європі теж є програма, в рамках якої Україні готові поставити 1 млн снарядів.

Проте збільшення виробничих потужностей – не єдине, до чого вдаються країни, аби компенсувати снарядний голод в Україні.

– Лишились деякі досить великі запаси. По-перше, лишились касетні боєприпаси, і те, що нарешті зняли блок на постачання нам касетних боєприпасів – це принципово важливо. Не тільки тому, що касетні краще за прості для багатьох завдань, але й ще насамперед тому, що касетні боєприпаси самі Штати вже не використовують, а їх на складах 3 млн, – каже експерт.

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Також він додав, що лишаються ще два величезні склади снарядів – Японія та Південна Корея. Обидві ці країни мають жорстку заборону на поставку боєприпасів країнам, що воюють. Проте США знайшли обхід цим обмеженням.

– США зараз пішли шляхом так званих кругових угод. Тобто Японія і Корея продають снаряди Штатам, і ці снаряди в Україну не поїдуть, але вони складаються на американські склади американської армії, а ті американські снаряди, які там лежали (до того, – Ред.), їдуть в Україну, – додає Дикий.

Таким чином, відбувається своєрідне заміщення одних боєприпасів іншими.

Крім того, аналітик каже, що, дивлячись на ситуацію, перебої у постачаннях снарядів можуть бути, проте повного зупинення не станеться.

– Є ще один ресурс (поповнення боєприпасів, – Ред.) – це власне виробництво, і ми тільки зараз його налагоджуємо, – сказав Дикий.

Війна в Україні, США
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