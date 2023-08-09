Вся промисловість США за місяць виробляє снарядів на три дні роботи ЗСУ – Дикий
Проблема снарядного голоду у світі є, і наразі вся промисловість США за місяць виробляє боєприпасів на три дні роботи ЗСУ.
Про це в інтерв’ю Новинарні розповів військовий і політичний аналітик, ветеран АТО Євген Дикий.
– Зараз всі штати, всі компанії виробляють 24 тис. снарядів на місяць. І це вони вже ледь не подвоїли чи потроїли виробництво у порівняні з тим, що було пів року тому. Але знову ж таки, 24 тис. снарядів на місяць, в нас 8 тис. снарядів (йде, – Ред.) на день. Тобто вся промисловість США (за місяць, – Ред.) виробляє снарядів на три дні роботи ЗСУ. В Європі дуже схожа картина, – говорить він.
Дикий нагадав, що в Європі теж є програма, в рамках якої Україні готові поставити 1 млн снарядів.
Проте збільшення виробничих потужностей – не єдине, до чого вдаються країни, аби компенсувати снарядний голод в Україні.
– Лишились деякі досить великі запаси. По-перше, лишились касетні боєприпаси, і те, що нарешті зняли блок на постачання нам касетних боєприпасів – це принципово важливо. Не тільки тому, що касетні краще за прості для багатьох завдань, але й ще насамперед тому, що касетні боєприпаси самі Штати вже не використовують, а їх на складах 3 млн, – каже експерт.
Також він додав, що лишаються ще два величезні склади снарядів – Японія та Південна Корея. Обидві ці країни мають жорстку заборону на поставку боєприпасів країнам, що воюють. Проте США знайшли обхід цим обмеженням.
– США зараз пішли шляхом так званих кругових угод. Тобто Японія і Корея продають снаряди Штатам, і ці снаряди в Україну не поїдуть, але вони складаються на американські склади американської армії, а ті американські снаряди, які там лежали (до того, – Ред.), їдуть в Україну, – додає Дикий.
Таким чином, відбувається своєрідне заміщення одних боєприпасів іншими.
Крім того, аналітик каже, що, дивлячись на ситуацію, перебої у постачаннях снарядів можуть бути, проте повного зупинення не станеться.
– Є ще один ресурс (поповнення боєприпасів, – Ред.) – це власне виробництво, і ми тільки зараз його налагоджуємо, – сказав Дикий.
Вони тримають наше небо. ППО – ця абревіатура тепер знайома кожному українцю. Вимовляючи її, ми відчуваємо повагу, безмежну вдячність і гордість. На початку російського вторгнення наші воїни, маючи у своєму арсеналі лише застарілі радянські системи, не дали окупантам захопити українське небо. А тепер ще й опанували провідні розробки армій НАТО. Від норвезьких Nasams, які блискуче проявили себе в Україні, до американських Petriot, що збивають балістичні та надзвукові ракети.Орест Дрималовський