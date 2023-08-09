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Зараз в Україні найнижчий за 20 років рівень корупції – міністр фінансів

Сергій Марченко - міністр фінансів України
Фото: УНІАН

Рівень корупції в Україні зараз найменший за останні два десятиліття.

Про це в інтерв’ю Радіо Свобода заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

– Корупцію в Україні треба розглядати у декількох площинах. Я скажу так. Я вже досить досвідчений. Ви ж кажете, що я податківець зі стажем. За 20 років, за які я розумію процеси в цій країні, рівень корупції зараз найменший, який є. Можливо, в деяких секторах він залишився доволі високим. Але, в принципі, в цілому по системі, – сказав міністр.

Він зазначив, що зараз у суспільстві набагато більше уваги до корупційних проявів, і старі схеми, що діяли ще десять років тому, більше неможливі.

– Дуже важко робити ті речі, які робив, умовно кажучи, в період Януковича. У нас немає міністерських посад, на яких стають олігархами, – сказав міністр.

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Він додав, що одномоментного очищення від корупції в країні бути не може, і це розуміють всі, навіть на Заході.

– Партнери розуміють, що очищення системи влади в Україні не може відбуватися так: ми сказали, що в нас немає корупції – її немає. Це процес. І те, що, умовно кажучи, роблять громадські організації, розголос, який є, робота тих же ж органів НАЗК, НАБУ, інших дають свій ефект. З певним запізненням, але ефект є. І партнери це також розуміють, – сказав міністр.

Війна в Україні, Корупція, Сергій Марченко
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