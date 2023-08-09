Зеленський озвучив дату проведення саміту Кримської платформи

Черговий саміт Кримської платформи відбудеться 23 серпня. На зустріч лідерів запросили прем’єр-міністра Нідерландів Марка Рютте.

Про це у своєму традиційному відеозверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.

Голова держави зазначив, що провів сьогодні, 8 серпня, переговори з главою уряду Нідерландів, де обговорили захист мирних українців від Росії та посилення наших військових на передовій.

Зеленський розповів, що вже готуються нові оборонні пакети та посилення української авіації сучасними літаками.

– Важливо, що Нідерланди приєдналися до декларації “Великої сімки” щодо гарантій безпеки для нашої держави, і ми обговорили, як саме ці гарантії можна деталізувати на двосторонньому рівні. Крім того, я запросив Марка взяти участь у саміті нашої Кримської платформи на рівні лідерів – цей саміт відбудеться вже 23 серпня, – заявив президент.

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