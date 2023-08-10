Чмут про темпи контрнаступу ЗСУ: Хочемо швидко – буде в рази більше жертв

Під час контрнаступу не варто заздалегідь підігрівати очікування щодо його темпів. Слід усвідомлювати, що йдеться про життя військових, тож що швидшим буде просування, то більше може бути втрат.

Таку думку висловив директор Фонду Повернись живим Тарас Чмут в інтерв’ю РБК-Україна.

Він ствердно відповів на запитання, чи не були перегріті очікування від контрнаступу ЗСУ, внаслідок чого зараз українці можуть відчувати розчарування.

Водночас Чмут наголосив, що потрібно рухатися далі, пояснювати людям ситуацію і “просто нормально комунікувати”.

– Немає проблем із темпом контрнаступу чи наступу, якщо ви його не визначаєте собі. Якщо у вас ціль – звільнити територію України і ви це робите, то ви молодці. Питання зі швидкістю можуть бути тоді, коли з’являється якесь завдання: кілометр на день, – зазначив він.

Тарас Чмут звернув увагу, що швидке просування під час контрнаступу має свою ціну. Вона вимірюється життями військових.

– Відповідно, хочемо швидко – буде більше жертв, у рази, – нагадав він.

За словами Чмута, на фронті можна говорити лише про певні тенденції – “на перемогу чи на поразку, на наступ чи на відступ”. І зараз спостерігається тенденція на перемогу України.

Коментуючи потреби армії, він заявив, що сучасні бойові літаки зараз для нас – “пріоритет номер один після боєприпасів”. Так само важливою є наявність професійних військовослужбовців.

– Але літаки не захоплюють посадки, не йдуть у наступ. Вони можуть дуже багато всього, та поки піхота не зайшла, ви не захопили, не повернули, не відвоювали, – пояснив Тарас Чмут.

Нещодавно постійний представник США при ОБСЄ Майкл Карпентер заявив, що контрнаступ ЗСУ має потенціал для успіху, і наступні кілька місяців покажуть, чого зможуть досягнути військові.

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