Кожен фейк загрожує українцям: У СБУ назвали, скільки фіксують російських кампаній дезінформації

Керівник кібервідділу СБУ Ілля Вітюк розповів, що Служба безпеки у середньому фіксує 1000 російських дезінформаційних кампаній на місяць.

Про це він розповів на конференції iForum 2023, яка триває у Києві.

За словами Іллі Вітюка, свою дезінформацію країна-агресор поширює через Telegram-канали, YouTube, через підконтрольних Кремлю блогерів та журналістів, зокрема і закордонних.

Завдання СБУ – виявляти та вчасно блокувати всі фейки, адже це може призвести до тяжких для нас наслідків.

Ілля Вітюк пригадав історію про те, що Україна начебто продає в треті країни зброю, яку отримує від своїх партнерів.

– Тобто, якщо вчасно не зреагувати на такі фейки, то це може призвести принаймні до паузи у постачанні. А кожна пауза – це життя наших людей, наших хлопців на передовій і в тилу, – заявив керівник кібервідділу СБУ Ілля Вітюк.

Керівник кібервідділу СБУ наголосив, що співробітники його підрозділу разом з іншими спецпризначенцями СБУ також перебувають на передовій. Здебільшого кіберфахівці займаються протидією у галузі РЕБ (радіоелектронної боротьби) та РЕР (радіоелектронної розвідки).

Також фахівці СБУ на передовій протидіють ворожим дронам. За словами Іллі Вітюка, фахівці приземляють російські дрони саме програмним шляхом.

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