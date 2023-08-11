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Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Має 8 розмірів і підходить для вагітних: затверджено зразок форми для жінок-військовослужбовиць

Має 8 розмірів і підходить для вагітних: затверджено зразок форми для жінок-військовослужбовиць

Із серпня Міноборони України затвердило зразок-еталон жіночого літнього польового костюма. Відтепер форма офіційно поставлена на забезпечення.

Про це у Telegram повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Вона зазначила, що ця форма має 8 розмірів. Костюм розрахований і на мінімальний зріст жінки – 146 см, і на максимальний – 188 см.

Також враховано усі побажання військовослужбовиць. Форма пошита відповідно до антропометричних даних жінки, з урахуванням усіх особливостей жіночої фігури, та зручна у використанні.

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Маляр зазначила, що однією з переваг цього костюма є те, що його можна носити навіть під час вагітності, тому що верхня частина штанів еластична та дуже добре розтягується до потрібних розмірів.

– Нагадаю, що йдеться про польову форму. Повсякденна та парадна жіноча форма у ЗСУ є і була. Змінювалися лише зразки, – написала заступниця міністра оборони .

Має 8 розмірів і підходить для вагітних: затверджено зразок форми для жінок-військовослужбовиць

Фото: Ганна Маляр

Вона додала, що зараз жінки-військовослужбовиці носять форму, зразки якої затверджені наказом МОУ від 18.07.2017 №370 та Правилами носіння визначених наказом МОУ від 20.11.2017 №606.

Фото: Ганна Маляр

Війна в Україні, Ганна Маляр, Жінка-солдат, ЗСУ, українські військові
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