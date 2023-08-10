Міністр Федоров розповів, як зросло виробництво ударних дронів та скільки їх потрібно

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів, як за понад рік повномасштабної війни змінилося виробництво українських ударних дронів та чому державі варто приділяти більше уваги цьому напрямку.

Про це очільник Мінцифри розповів на конференції iForum 2023, яка проходить у Києві.

За його словами, рік тому лише сім компаній могли продавати державі дрони, а інших виробникам треба було пройти багато кіл пекла для цього. Та станом на сьогодні ми вже маємо 40 компаній, а до кінця року буде 60-70 компаній.

Федоров наголосив, що і це не межа, адже на радарах Мінцифри є близько 200 компаній, які на сьогодні виробляють БпЛА.

Рік тому уряд запустив платформу United 24, через яку почав збирати гроші для наших військових, зокрема на ударні дрони. Проте з часом стало зрозуміло, що чи не щодня змінюється доктрина використання безпілотників, в умовах війни з’являється новий досвід. Крім того, щотижня з’являються нові компанії та нові пропозиції від них, які можна використовувати у війні.

Міністр Федоров наголосив, що Україні було важливо створити масштабне виробництво дронів, і шість місяців тому ми запустили комплексну програму із виробництва БпЛА.

– Тоді ми зібрали спочатку всі Сили оборони України: СБУ, Генштаб, Головне управління розвідки тощо, і запитали, який конкретно безпілотник їм потрібний. Після цього ми зібрали усіх виробників. Це був грудень 2022 року. Ми знайшли 78 компаній, – заявив Михайло Федоров.

За його словами, до кінця цього року виробництво БпЛА в Україні зросте у 100-110 разів, але цього все одно недостатньо. Дронів треба стільки, щоб Росія більше ніколи не захотіла наступати в нашому напрямку.

Міністр Михайло Федоров розповів, що Україна проводить активне навчання пілотів БпЛА. Для цього виділили грант та створили стратегію під назвою гроші ходять за військовими.

Станом на зараз щонайменше 26 спеціалізованих навчальних закладів навчають операторів дронів.

Також наш Генштаб та Міноборони створили першу у світі роту ударних дронів. Мені здається, що дрони та безпілотники мають стати окремим родом військ. На сьогодні роль дронів є надто важливою. Завдяки цим БпЛА можна зробити дуже багато для деокупації нашої території, тому вони потребують окремої уваги.

На сьогодні Україна має певний трикутник дій: це збільшувати кількість дронів, збільшувати кількість станцій супутникового зв’язку та розвиток і застосування натовських процесів на ISTAR.

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