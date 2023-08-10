Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Вибухнув у руках: на Харківщині 11-річна дівчинка загинула через планшет
Тривогу не оголошували: у Києві на лівому березі пролунав вибух
Після розмови з Путіним. Ердоган заявив, що прагне “розширити” зернову угоду
Відкусила 9 кг плоті: у Нью-Йорку акула напала на 65-річну українку під час купання
Коли втрачається статус біженця в Польщі: експерт розповів, що не можна робити
Україна
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Україні потрібна нова доктрина застосування РЕБ. Федоров розповів, на чому уряд має зосередитися

форум iForum 2023
Фото: Факти ICTV

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів, що за останні три-чотири місяці цього року уряд уклав 40-42 контракти на придбання дронів для українських підрозділів.

Про це очільник Мінцифри повідомив на конференції iForum 2023.

За його словами, коли Мінцифри мало чітке розуміння того, скільки для ЗСУ потрібно дронів кожного виду, було зрозуміло, скільки це може коштувати. І це з урахуванням того, що ринок дуже стрімко розвивається.

Наприклад, якщо говорити про FPV-дрони, то там конкуренція зростає, тому вони дешевшають.

Цьогоріч виділено достатньо коштів для того, щоб забезпечити потреби ЗСУ. За останні чотири місяці уряд уклав 40-42 контракти.

– На БпЛА тільки за останні три чотири місяці десь в 50 разів більше, ніж за цей час минулого року. Я впевнений, що у наступному році парламент також підтримає бюджет на реалізацію всіх цих проєктів, – заявив Михайло Федоров.

Міністр зауважив, що вже зараз думає, де брати ресурси, як переконувати своїх колег, що потрібно інвестувати в РЕБ (радіоелектронну боротьбу), інвестувати в безпілотні платформи.

Крім того, розмінування – ще одна головна тема, якою потрібно займатися. РЕБ також треба зробити популярною, Україні потрібна нова доктрина застосування РЕБ, адже росіяни тут швидко просуваються.

Читайте також
Україні потрібна технологічна мобілізація у галузі дронів – Федоров
дрон

Безпілотники, Дрони, Мінцифри, Михайло Федоров
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Спочатку на фронт для обкатки: Притула розповів, як вибирає військові товари для наших підрозділів
фонд Притули
ГУР про серію вибухів у РФ: Це кара божа
Сергіїв Посад у Підмосков'ї після пожежі 9 серпня 2023
Україні потрібна технологічна мобілізація у галузі дронів – Федоров
дрон
Міністр Федоров розповів, як зросло виробництво ударних дронів та скільки їх потрібно
Україні потрібна нова доктрина застосування РЕБ. Федоров розповів, на чому уряд має зосередитися
Спочатку власне виробництво, потім імпорт: Камишін наголосив на оборонному націоналізмі
дрон
Відео
Навчання пілотів на F-16: чому досі не почалася підготовка і хто гальмує процес

Українські пілоти вже давно готові розпочати навчання на винищувачах F-16. Ймовірно, тренування почнуться вже з кінця літа, – про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Про те, що Захід затягує з цим, каже і колишній верховний командувач об’єднаних сил НАТО у Європі Філіп Брідлав. За його словами, багато країн уже готові приймати наших пілотів і мають плани навчання, але саме США гальмують процес. Зволікання з винищувачами змушує Україну збавляти темпи контрнаступу, – додає Брідлав в інтерв’ю Голосу Америки.

Наталя Луценко
Автомат замість пензля, окопи замість майстерні: історія художника, що ледь не втратив головне
Україні потрібна нова доктрина застосування РЕБ. Федоров розповів, на чому уряд має зосередитися
Будуймо Україну разом: як звичайні люди долучилися до відбудови Харкова
Україні потрібна нова доктрина застосування РЕБ. Федоров розповів, на чому уряд має зосередитися
Україна – не Росія. Битва за Незалежність: початок
Україні потрібна нова доктрина застосування РЕБ. Федоров розповів, на чому уряд має зосередитися
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (09.08.2023)
Україні потрібна нова доктрина застосування РЕБ. Федоров розповів, на чому уряд має зосередитися
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь