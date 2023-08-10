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Україна
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Україні потрібна технологічна мобілізація у галузі дронів – Федоров

дрон
Фото: Мінцифри

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров запевняє, що Україні потрібна технологічна мобілізація.

Таку думку очільник Мінцифри висловив на конференції iForum 2023, яка триває у Києві.

За словами Федорова, нині ударні дроні майже не поступаються артилерії, а в деяких випадках навіть ефективніші, адже точніше можуть бити в ціль. Тому дронів Україні потрібно більше. Слід, щоб наша IT-галузь звернула увагу на цю сферу.

– Я кілька днів тому дійшов такої думки, що нам потрібна технологічна мобілізація. Потрібно мобілізувати увесь технологічний потенціал на користь наших Сил оборони, – сказав Федоров.

Він розповів, що серед відомих айтівців, технопідприємців є люди, які розгорнули неймовірні конвеєри виробництва і виготовляють тисячі БпЛА щомісяця. Зі зрозумілих причин, таке виробництво Україна не може показувати на загал.

Федоров закликав IT-галузь мобілізуватися, щоб долучитися до створення дронів. До речі, Мінцифри пропонує консультації щодо цього питання, тому можна звертатися до відомства.

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Безпілотники, Дрони, Мінцифри, Михайло Федоров
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