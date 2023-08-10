Україні потрібна технологічна мобілізація у галузі дронів – Федоров
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров запевняє, що Україні потрібна технологічна мобілізація.
Таку думку очільник Мінцифри висловив на конференції iForum 2023, яка триває у Києві.
За словами Федорова, нині ударні дроні майже не поступаються артилерії, а в деяких випадках навіть ефективніші, адже точніше можуть бити в ціль. Тому дронів Україні потрібно більше. Слід, щоб наша IT-галузь звернула увагу на цю сферу.
– Я кілька днів тому дійшов такої думки, що нам потрібна технологічна мобілізація. Потрібно мобілізувати увесь технологічний потенціал на користь наших Сил оборони, – сказав Федоров.
Він розповів, що серед відомих айтівців, технопідприємців є люди, які розгорнули неймовірні конвеєри виробництва і виготовляють тисячі БпЛА щомісяця. Зі зрозумілих причин, таке виробництво Україна не може показувати на загал.
Федоров закликав IT-галузь мобілізуватися, щоб долучитися до створення дронів. До речі, Мінцифри пропонує консультації щодо цього питання, тому можна звертатися до відомства.
Українські пілоти вже давно готові розпочати навчання на винищувачах F-16. Ймовірно, тренування почнуться вже з кінця літа, – про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Про те, що Захід затягує з цим, каже і колишній верховний командувач об’єднаних сил НАТО у Європі Філіп Брідлав. За його словами, багато країн уже готові приймати наших пілотів і мають плани навчання, але саме США гальмують процес. Зволікання з винищувачами змушує Україну збавляти темпи контрнаступу, – додає Брідлав в інтерв’ю Голосу Америки.Наталя Луценко