Американці навіть не намагалися б: генерал США назвав найскладніше завдання наступу ЗСУ

Найскладнішим тактичним завданням для Збройних сил України під час контрнаступу є подолання оборонних споруд російських окупантів, тому не варто очікувати швидкого просування.

Про це заявив в інтерв’ю Голосу Америки генерал-лейтенант армії США у відставці Дуглас Лют.

– Перед українським контрнаступом стоїть найскладніше тактичне завдання, яке тільки можна собі уявити. А саме – подолати стаціонарні оборонні споруди, – зазначив він.

Американський генерал нагадав, що війська РФ створили смуги мінних полів та перешкод (ровів і танкових пасток), лінії прямого вогню, завдають ударів із артилерії. Це все підкріплено ударними російськими вертольотами.

За словами Дугласа Люта, американські війська в таких умовах, не маючи сучасних винищувачів та артилерії, навіть не намагалися б іти у наступ.

– Якби це робила американська частина, вона б виконувала завдання тільки за умови переваги в артилерії, якої українці не мають. І якби вона мала перевагу в повітрі, а українці цієї переваги теж не мають. Тож ми нереалістично очікуємо, що українці зроблять на полі бою щось таке, чого американські підрозділи навіть не спробували б, – наголосив генерал.

Він закликав не завищувати очікування від контрнаступу ЗСУ. Дуглас Лют уточнив, що вони мають бути реалістичними.

Потрібно розуміти, що просування українців “буде повільним”, супроводжуватиметься жертвами та втратами з українського боку, “оскільки вони не мають усіх необхідних можливостей”.

Генерал звернув увагу, що Україна, наприклад, не має достатніх потужностей для розмінування, а тому просування через мінні поля окупантів “відбувається набагато повільніше, ніж ми могли очікувати”.

– Тож я вважаю, що тут потрібна доза реалізму з погляду того, що українці намагаються зробити та як швидко вони можуть досягти успіху, – уточнив він.

Дуглас Лют вважає, що Україна поки що не має достатнього військового потенціалу для перемоги.

Він пояснив, що ЗСУ потрібні артилерійські боєприпаси, багатофункціональні винищувачі F-16, а також високоточні далекобійні ракети ATACMS для ураження командних штабів, логістичних об’єктів і транспортної мережі РФ на окупованих територіях.

– Ця війна триває вже 18 місяців. І, чесно кажучи, Україна не має військового потенціалу, необхідного для перемоги. Тому я хотів би бачити тут агресивнішу позицію (у постачанні зброї Україні. – Ред.), – наголосив генерал.

Він додав, що пріоритетом, який озвучувався й на саміті НАТО у Вільнюсі, є подвоєння рівня військової підтримки України, щоб наша держава могла виграти цю війну.

Джерело : Голос Америки

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