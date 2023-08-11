Допомагала ухилянтам виїхати за кордон: на Одещині затримали прихильницю “русского міра”

Служба безпеки України заблокувала три нові канали нелегального виїзду з держави громадян призовного віку.

Зловмисники пропонували ухилянтам допомогу в незаконній міграції до сусідніх європейських країн на підставі підроблених документів або через так звану “зеленку”.

Вартість таких “послуг” становила від $2,5 тис. до $5 тис. Сума залежала від способу і терміновості виїзду.

Так, на Одещині затримано ділків, які переправляли своїх клієнтів за кордон під виглядом супроводу підставних осіб з інвалідністю до іноземних медзакладів.

Для цього фігуранти виділяли авто з водієм. Після перетину держкордону перевізники та інваліди, учасники схеми, поверталися в Україну, а ухилянти залишалися за межами нашої держави.

– Одна з організаторок оборудок є палкою прихильницею рашизму. Свої прокремлівські погляди та схвальні коментарі про воєнні злочини РФ вона неодноразово публікувала у забороненій соцмережі Однокласники. Учасники іншої злочинної групи переправляли своїх клієнтів за кордон через завчасно підготовлені “лісові стежки” поза контрольно-пропускними пунктами, – повідомили в СБУ.

В Івано-Франківській області на організації каналу нелегальної міграції викрили медпрацівницю, її родича та колишню очільницю одного з відділів Калуської міськради.

Фігуранти продавали потенційним призовникам фіктивні медичні довідки про наявність групи інвалідності. Потім ухилянти використовували підробку для виїзду за кордон.

Наразі всім викритим організаторам схем повідомлено про підозру. Зловмисникам загрожує до 9 років позбавлення волі.

Джерело : СБУ

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