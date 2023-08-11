Шмигаль розповів, скільки навчальних закладів в Україні забезпечені укриттями

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що 68% освітніх закладів України мають укриття різного типу, що дає змогу розмістити там 4,7 млн учнів і вчителів. Але цього недостатньо.

Він зазначив, що до початку навчального року залишилося менш ніж місяць, тож місцева влада повинна діяти активніше.

Ще у квітні уряд виділив на облаштування укриттів 1,5 млрд грн.

У 2023 році заплановано облаштувати майже 1,5 тис. укриттів, загалом їх треба збудувати 5,4 тис.

– Усі вони мають відповідати критеріям надійності, безбар’єрності й енергоефективності. З боку ОВА має бути регулярний моніторинг безпекової ситуації в громадах. Там, де є загроза життю чи здоров’ю дітей, офлайн, тобто очного навчання, не буде. Місцева влада найкраще розуміє ситуацію у себе в громадах, а тому остаточні рішення про формат навчання будуть ухвалювати саме на місцях, – зазначив Шмигаль.

Нагадаємо, у КВДА заявили, що 83% навчальних закладів столиці забезпечені укриттями.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.