У Хмельницькому пролунали вибухи
У п’ятницю 11 серпня під час повітряної тривоги у Хмельницьку пролунали вибухи.
Про це повідомляють у моніторингових папбліках.
Перед цим у Повітряних силах ЗСУ повідомляли про зліт ворожого МіГ-31К з аеродрому Саваслейка.
Перший заступник начальника ОВА Сергій Тюрін повідомив, що у місті та області працює ППО та закликав залишатися в укриттях.
– Чутно вибухи в Хмельницькій області. Працює ППО. Залишайтеся в укриттях! Бережіть себе і своїх близьких, – наголосив він.
Керівник офісу президента України Андрій Єрмак, закликав українців не знімати та не викладати у мережу відео роботи Протиповітряної оборони.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 534-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Українські пілоти вже давно готові розпочати навчання на винищувачах F-16. Ймовірно, тренування почнуться вже з кінця літа, – про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Про те, що Захід затягує з цим, каже і колишній верховний командувач об’єднаних сил НАТО у Європі Філіп Брідлав. За його словами, багато країн уже готові приймати наших пілотів і мають плани навчання, але саме США гальмують процес. Зволікання з винищувачами змушує Україну збавляти темпи контрнаступу, – додає Брідлав в інтерв’ю Голосу Америки.Наталя Луценко