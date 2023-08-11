У Хмельницькому пролунали вибухи

У п’ятницю 11 серпня під час повітряної тривоги у Хмельницьку пролунали вибухи.

Про це повідомляють у моніторингових папбліках.

Перед цим у Повітряних силах ЗСУ повідомляли про зліт ворожого МіГ-31К з аеродрому Саваслейка.

Перший заступник начальника ОВА Сергій Тюрін повідомив, що у місті та області працює ППО та закликав залишатися в укриттях.

– Чутно вибухи в Хмельницькій області. Працює ППО. Залишайтеся в укриттях! Бережіть себе і своїх близьких, – наголосив він.

Керівник офісу президента України Андрій Єрмак, закликав українців не знімати та не викладати у мережу відео роботи Протиповітряної оборони.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 534-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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