Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Після розмови з Путіним. Ердоган заявив, що прагне “розширити” зернову угоду
Відкусила 9 кг плоті: у Нью-Йорку акула напала на 65-річну українку під час купання
Терміново
На Вінниччині під час тривоги пролунали вибухи: що відомо
РФ вгатила Кинджалами по Прикарпаттю: загинула дитина
В Україні дозволили виїзд за кордон ще одній категорії громадян
Україна
Потребує перевірки
Валентина Чорна, редакторка стрічки

Для дестабілізації режиму Путіна: Захід не проти атак ЗСУ на територію Росії українською зброєю

САУ Богдана війна
Фото: Міноборони

Західні союзники дійшли висновку, що ЗСУ можуть використовувати українську зброю для ударів по території Росії з метою дестабілізації режиму диктатора Володимира Путіна.

Про це пише The Guardian з посиланням на неназваних чиновників Міноборони України.

– За словами офіційних осіб у Києві, західні партнери України, колись вкрай чутливі до звинувачень у використанні зброї НАТО для нападів на російську територію, дійшли висновку, що Київ має право використовувати свої власні ресурси для дестабілізації путінського режиму, – йдеться у матеріалі.

Джерела в Міноборони пояснили, що атаки безпілотників на Росію мали за мету: підняти бойовий дух українських сил у той час, коли успіхів на фронтах було мало, а також викликати у російського суспільства питання про те, чи здатен Путін їх захистити.

Зазначається, що рейди Легіону Свобода Росії та РДК у Бєлгородську область переслідували ті самі цілі.

Нещодавно секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна розширить масштаби та дальності бойової роботи по військових цілях у Росії.

Це робитиметься із застосуванням зброї українського виробництва.

Читайте також
США не заохочують і не сприяють ударам по території Росії – Кірбі
Джон Кірбі

Війна в Україні, ЗСУ, Російська агресія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Українська ППО збила загалом 13 Кинджалів, понад 20 Іскандерів та C-400 – Ігнат
ракета Кинджал
Яка участь РФ буде у формулі миру: пояснення ОП
Ігор Жовква
Неспокійна ніч та дві хвилі бавовни: що відомо про нові вибухи на Керченському мосту
керченський міст
У районі Куп’янська Сили оборони посилили резервами – Череватий
воїни ЗСУ
Не обмежиться обласним рівнем: Веніславський про звільнення військкомів
Федір Веніславський
Відео
Навчання пілотів на F-16: чому досі не почалася підготовка і хто гальмує процес

Українські пілоти вже давно готові розпочати навчання на винищувачах F-16. Ймовірно, тренування почнуться вже з кінця літа, – про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Про те, що Захід затягує з цим, каже і колишній верховний командувач об’єднаних сил НАТО у Європі Філіп Брідлав. За його словами, багато країн уже готові приймати наших пілотів і мають плани навчання, але саме США гальмують процес. Зволікання з винищувачами змушує Україну збавляти темпи контрнаступу, – додає Брідлав в інтерв’ю Голосу Америки.

Наталя Луценко
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (11.08.2023)
Для дестабілізації режиму Путіна: Захід не проти атак ЗСУ на територію Росії українською зброєю
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (11.08.2023)
Для дестабілізації режиму Путіна: Захід не проти атак ЗСУ на територію Росії українською зброєю
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:30 (11.08.2023)
Для дестабілізації режиму Путіна: Захід не проти атак ЗСУ на територію Росії українською зброєю
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:00 (11.08.2023)
Для дестабілізації режиму Путіна: Захід не проти атак ЗСУ на територію Росії українською зброєю
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь