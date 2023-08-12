Для дестабілізації режиму Путіна: Захід не проти атак ЗСУ на територію Росії українською зброєю

Західні союзники дійшли висновку, що ЗСУ можуть використовувати українську зброю для ударів по території Росії з метою дестабілізації режиму диктатора Володимира Путіна.

Про це пише The Guardian з посиланням на неназваних чиновників Міноборони України.

– За словами офіційних осіб у Києві, західні партнери України, колись вкрай чутливі до звинувачень у використанні зброї НАТО для нападів на російську територію, дійшли висновку, що Київ має право використовувати свої власні ресурси для дестабілізації путінського режиму, – йдеться у матеріалі.

Джерела в Міноборони пояснили, що атаки безпілотників на Росію мали за мету: підняти бойовий дух українських сил у той час, коли успіхів на фронтах було мало, а також викликати у російського суспільства питання про те, чи здатен Путін їх захистити.

Зазначається, що рейди Легіону Свобода Росії та РДК у Бєлгородську область переслідували ті самі цілі.

Нещодавно секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна розширить масштаби та дальності бойової роботи по військових цілях у Росії.

Це робитиметься із застосуванням зброї українського виробництва.

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