Для дестабілізації режиму Путіна: Захід не проти атак ЗСУ на територію Росії українською зброєю
Західні союзники дійшли висновку, що ЗСУ можуть використовувати українську зброю для ударів по території Росії з метою дестабілізації режиму диктатора Володимира Путіна.
Про це пише The Guardian з посиланням на неназваних чиновників Міноборони України.
– За словами офіційних осіб у Києві, західні партнери України, колись вкрай чутливі до звинувачень у використанні зброї НАТО для нападів на російську територію, дійшли висновку, що Київ має право використовувати свої власні ресурси для дестабілізації путінського режиму, – йдеться у матеріалі.
Джерела в Міноборони пояснили, що атаки безпілотників на Росію мали за мету: підняти бойовий дух українських сил у той час, коли успіхів на фронтах було мало, а також викликати у російського суспільства питання про те, чи здатен Путін їх захистити.
Зазначається, що рейди Легіону Свобода Росії та РДК у Бєлгородську область переслідували ті самі цілі.
Нещодавно секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна розширить масштаби та дальності бойової роботи по військових цілях у Росії.
Це робитиметься із застосуванням зброї українського виробництва.
Українські пілоти вже давно готові розпочати навчання на винищувачах F-16. Ймовірно, тренування почнуться вже з кінця літа, – про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Про те, що Захід затягує з цим, каже і колишній верховний командувач об’єднаних сил НАТО у Європі Філіп Брідлав. За його словами, багато країн уже готові приймати наших пілотів і мають плани навчання, але саме США гальмують процес. Зволікання з винищувачами змушує Україну збавляти темпи контрнаступу, – додає Брідлав в інтерв’ю Голосу Америки.Наталя Луценко