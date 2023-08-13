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Валентина Чорна, редакторка стрічки

Коли російський терор програє в Україні, вся Європа переможе – Зеленський

Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Кожне суттєве посилення української ППО – це тисячі врятованих життів людей та реальне наближення повноцінного повітряного щита.

Про це у вечірньому зверненні сказав президент Володимир Зеленський. Він подякував Німеччині за рішення передати Україні ще два зенітно-ракетних комплекси Patriot.

– Кожне наше місто, кожне село мають бути захищені. Це стане основою загальноєвропейського повітряного щита. Коли російський терор програє в Україні – вся Європа переможе, – наголосив президент.

Зеленський повідомив, що цього тижня наші прикордонники отримали мобільні комплекси медичної підтримки від Нідерландів.

Також є готовність Азербайджану надати Україні новий пакет гуманітарної підтримки, зокрема й обладнання для розмінування.

За словами президента, розмінування – це один із ключових напрямів роботи з партнерами.

– Україна потребує техніки від партнерів, і дуже важливо – створення виробничої бази в Україні, щоб ми могли очистити нашу землю від російських мін. І це завдання треба виконати не за десятиліття, а за роки. Загалом станом на зараз 174 тис. кв. км нашої держави потенційно небезпечні через міни та боєприпаси, що не розірвалися. Щодня наші спеціалісти виявляють сотні вибухонебезпечних предметів. І що більше в нас буде машин для розмінування, що більше буде спеціальних дронів для розмінування, то активніше ми зможемо повертати безпеку, – сказав він.

Зеленський подякував всім фахівцям, які займаються розмінуванням території нашої держави.

Минулої доби по всій країні працювали 133 піротехнічні розрахунки. Найбільше – у Херсонській, Харківській та Донецькій областях.

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