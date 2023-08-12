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Валентина Чорна, редакторка стрічки

Обговорили ситуацію на фронті та потреби ЗСУ: Залужний зустрівся з начальником Штабу оборони Британії

Валерій Залужний, Ентоні Радакін

У суботу, 12 серпня, до Києва з візитом прибув начальник Штабу оборони Великої Британії адмірал сер Ентоні Радакін.

Про це у Telegram повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

– Конструктивна зустріч з нашими британськими партнерами. Провели роботу на одному із пунктів управління, детально ознайомив адмірала Радакіна з обстановкою на полі бою, з нашими наступальними й оборонними діями, – проінформував він.

Також Залужний і Радакін обговорили нагальні потреби українських військових.

Головнокомандувач ЗСУ подякував партнерам за підтримку та наголосив, що Україна продовжує боротися з російським агресором задля перемоги.

Нагадаємо, вчора Залужний зустрівся із начальником Генштабу Збройних сил Словаччини Даніелем Змеко, який приїхав до України.

Воєначальники обговорили ситуацію на фронті, потреби Сил оборони України в озброєнні, боєприпасах і засобах протиповітряної оборони.

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Війна в Україні, Валерій Залужний
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