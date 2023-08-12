Обговорили ситуацію на фронті та потреби ЗСУ: Залужний зустрівся з начальником Штабу оборони Британії
У суботу, 12 серпня, до Києва з візитом прибув начальник Штабу оборони Великої Британії адмірал сер Ентоні Радакін.
Про це у Telegram повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
– Конструктивна зустріч з нашими британськими партнерами. Провели роботу на одному із пунктів управління, детально ознайомив адмірала Радакіна з обстановкою на полі бою, з нашими наступальними й оборонними діями, – проінформував він.
Також Залужний і Радакін обговорили нагальні потреби українських військових.
Головнокомандувач ЗСУ подякував партнерам за підтримку та наголосив, що Україна продовжує боротися з російським агресором задля перемоги.
Нагадаємо, вчора Залужний зустрівся із начальником Генштабу Збройних сил Словаччини Даніелем Змеко, який приїхав до України.
Воєначальники обговорили ситуацію на фронті, потреби Сил оборони України в озброєнні, боєприпасах і засобах протиповітряної оборони.
Українські пілоти вже давно готові розпочати навчання на винищувачах F-16. Ймовірно, тренування почнуться вже з кінця літа, – про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Про те, що Захід затягує з цим, каже і колишній верховний командувач об’єднаних сил НАТО у Європі Філіп Брідлав. За його словами, багато країн уже готові приймати наших пілотів і мають плани навчання, але саме США гальмують процес. Зволікання з винищувачами змушує Україну збавляти темпи контрнаступу, – додає Брідлав в інтерв’ю Голосу Америки.Наталя Луценко