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Юлія Соколова, редакторка стрічки

Перекидання десантників РФ на Запоріжжя послабить оборону на лівому березі Дніпра – британська розвідка

Російські окупанти
Фото: Getty Images

Військове командування РФ, імовірно, перекинуло десантників із Херсонської в Запорізьку область, де зараз тривають запеклі бої. Це може ослабити оборону окупантів на лівому березі Дніпра.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані британської розвідки.

– Росія, ймовірно, передислокувала підрозділи повітряно-десантних військ із Херсонської області в район Оріхова Запорізької області, де відбуваються важкі бої, – йдеться в аналізі.

Мапа боїв у Запорізькій області

Мапа: Deep State

Розвідка нагадала, що в цьому районі 58 загальновійськова армія РФ веде бойові дії проти українських захисників із 4 червня 2023 року.

А в липні було звільнено командувача 58 армії, генерал-майора Івана Попова, який скаржився керівництву на нестачу засобів контрбатарейної боротьби. Звільнення могло статися через те, що Попов наполягав на необхідності виведення частини своїх військ.

Розвідка повідомляє, що 70 та 71 мотострілецькі полки РФ зіткнулися з особливо інтенсивним виснаженням та важкими боями на передовій. Тому перекидання десантників може дозволити вивести частини цих полків на відновлення.

– Однак передислокація, найімовірніше, послабить оборону РФ на східному березі Дніпра, де вона все частіше зазнає атак під час українських десантних рейдів, – наголошується в аналізі.

За даними американського Інституту вивчення війни (ISW), контрнаступ ЗСУ змушує окупантів передислокувати підрозділи до Запорізької області. Це свідчить про те, що просування українських військ значно послабило російські сили. Подальша деградація підрозділів РФ, що обороняються, створює можливості для того, щоб будь-який український прорив став потенційно вирішальним.

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Війна в Україні, десантники, Запорізька область, ЗСУ, контрнаступ, Херсонська область
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