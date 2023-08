Перекидання десантників РФ на Запоріжжя послабить оборону на лівому березі Дніпра – британська розвідка

Військове командування РФ, імовірно, перекинуло десантників із Херсонської в Запорізьку область, де зараз тривають запеклі бої. Це може ослабити оборону окупантів на лівому березі Дніпра.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані британської розвідки.

– Росія, ймовірно, передислокувала підрозділи повітряно-десантних військ із Херсонської області в район Оріхова Запорізької області, де відбуваються важкі бої, – йдеться в аналізі.

Розвідка нагадала, що в цьому районі 58 загальновійськова армія РФ веде бойові дії проти українських захисників із 4 червня 2023 року.

А в липні було звільнено командувача 58 армії, генерал-майора Івана Попова, який скаржився керівництву на нестачу засобів контрбатарейної боротьби. Звільнення могло статися через те, що Попов наполягав на необхідності виведення частини своїх військ.

Розвідка повідомляє, що 70 та 71 мотострілецькі полки РФ зіткнулися з особливо інтенсивним виснаженням та важкими боями на передовій. Тому перекидання десантників може дозволити вивести частини цих полків на відновлення.

– Однак передислокація, найімовірніше, послабить оборону РФ на східному березі Дніпра, де вона все частіше зазнає атак під час українських десантних рейдів, – наголошується в аналізі.

