Проходження суден з зерном тимчасовими коридорами: чи є небезпека з боку кораблів РФ
Військово-морські сили ЗСУ не спостерігають кораблів РФ у частині Чорного моря, де проходить коридор для торговельних суден. Однак українські військові попередили судновласників і капітанів, що гарантувати стовідсоткову безпеку наразі неможливо.
Про це в ефірі телемарафону Єдині новини сказав речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.
– Ця система, вона налагоджена в сенсі комунікацій. Зацікавлені особи знають порядок. Реєстрацію вже відкрито, координатор працює, тому найближчим часом ми чекаємо на перші одиниці, які підуть, – сказав він.
Плетенчук зазначив, що умови роботи коридору складні, оскільки РФ постійно погрожувала власникам цих торгових суден, проводила їх залякування.
– Проте все це відбувається під контролем ЗСУ. Все, що від нас залежить, ми робимо. Тільки згодом стане зрозуміло, як буде працювати цей коридор. І наразі в цій частині акваторії Чорного моря ми не спостерігаємо російських кораблів. Не спостерігаємо їх вже досить тривалий час. Вони зараз здебільшого знаходяться у північно-східній частині Чорного моря, ближче до своїх міжнародно визнаних берегів, тобто Новоросійськ, – сказав він.
Нагадаємо, що 12 серпня Україна розпочала реєстрацію торгових суден, які готові пройти тимчасовими коридорами у Чорному морі до українських портів.
Українські пілоти вже давно готові розпочати навчання на винищувачах F-16. Ймовірно, тренування почнуться вже з кінця літа, – про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Про те, що Захід затягує з цим, каже і колишній верховний командувач об’єднаних сил НАТО у Європі Філіп Брідлав. За його словами, багато країн уже готові приймати наших пілотів і мають плани навчання, але саме США гальмують процес. Зволікання з винищувачами змушує Україну збавляти темпи контрнаступу, – додає Брідлав в інтерв’ю Голосу Америки.Наталя Луценко