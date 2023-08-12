Проходження суден з зерном тимчасовими коридорами: чи є небезпека з боку кораблів РФ

Військово-морські сили ЗСУ не спостерігають кораблів РФ у частині Чорного моря, де проходить коридор для торговельних суден. Однак українські військові попередили судновласників і капітанів, що гарантувати стовідсоткову безпеку наразі неможливо.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини сказав речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

– Ця система, вона налагоджена в сенсі комунікацій. Зацікавлені особи знають порядок. Реєстрацію вже відкрито, координатор працює, тому найближчим часом ми чекаємо на перші одиниці, які підуть, – сказав він.

Плетенчук зазначив, що умови роботи коридору складні, оскільки РФ постійно погрожувала власникам цих торгових суден, проводила їх залякування.

– Проте все це відбувається під контролем ЗСУ. Все, що від нас залежить, ми робимо. Тільки згодом стане зрозуміло, як буде працювати цей коридор. І наразі в цій частині акваторії Чорного моря ми не спостерігаємо російських кораблів. Не спостерігаємо їх вже досить тривалий час. Вони зараз здебільшого знаходяться у північно-східній частині Чорного моря, ближче до своїх міжнародно визнаних берегів, тобто Новоросійськ, – сказав він.

Нагадаємо, що 12 серпня Україна розпочала реєстрацію торгових суден, які готові пройти тимчасовими коридорами у Чорному морі до українських портів.

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