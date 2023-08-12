Режим РФ не зупиниться в Україні: Лубінець заявив, що Путін готується до ще більшої війни

Дії російського диктатора Володимира Путіна свідчать про те, що він не шукає виходу з війни в Україні, а готується до ще більшої.

Про це у Telegram написав уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Він зазначив, що президент РФ нещодавно вніс до Держдуми законопроєкт, відповідно до якого скасовується необхідність повідомляти міжнародні організації, наприклад ООН чи Раду Європи, про введення або припинення дії воєнного/надзвичайного стану в Росії.

– Цим країна-агресор укотре порушує вимоги Конвенції про захист прав людини та основних свобод! Окрім того, поправки у законі дозволять керівництву РФ репресувати росіян без огляду на міжнародне гуманітарне право. Про що це свідчить? Президент РФ не шукає виходу з війни в Україні, а готується до ще більшої, – написав Лубінець, додавши, що більша війна не виключатиме збройних зіткнень із країнами НАТО.

Омбудсмен наголосив, що у відповідь на умисне ігнорування Росією норм гуманітарного права, міжнародна спільнота має посилити санкції проти РФ та надати Україні більше зброї.

– Міжнародній спільноті необхідно серйозно підготуватися до загроз, які йдуть з Росії. А західним партнерам – запровадити додаткові санкції проти Росії та надати додаткове озброєння Україні, щоб зупинити російську військову експансію, – написав він.

За словами Лубінця, агресія РФ продемонструвала, що злочинний режим керівництва РФ не зупиниться в Україні, а може розпочати ще більш криваву війну в Європі.

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