У Сєверному на Луганщині окупанти забрали під свої потреби місцеву школу
У селищі Сєверний Луганської області російські окупанти під власні потреби забрали приміщення однієї зі шкіл.
Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, доступ місцевих жителів до школи заборонено.
У місті Токмак Запорізької області на території дитячого садочку, що у північній частині міста, російські окупанти облаштували шпиталь для своїх військових.
Раніше повідомлялося, що у селищі Михайлівка Запорізької області російські окупанти поселили в місцевій школі 100 своїх військовослужбовців.
Українські пілоти вже давно готові розпочати навчання на винищувачах F-16. Ймовірно, тренування почнуться вже з кінця літа, – про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Про те, що Захід затягує з цим, каже і колишній верховний командувач об’єднаних сил НАТО у Європі Філіп Брідлав. За його словами, багато країн уже готові приймати наших пілотів і мають плани навчання, але саме США гальмують процес. Зволікання з винищувачами змушує Україну збавляти темпи контрнаступу, – додає Брідлав в інтерв’ю Голосу Америки.Наталя Луценко