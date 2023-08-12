У Сєверному на Луганщині окупанти забрали під свої потреби місцеву школу

У селищі Сєверний Луганської області російські окупанти під власні потреби забрали приміщення однієї зі шкіл.

Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, доступ місцевих жителів до школи заборонено.

У місті Токмак Запорізької області на території дитячого садочку, що у північній частині міста, російські окупанти облаштували шпиталь для своїх військових.

Раніше повідомлялося, що у селищі Михайлівка Запорізької області російські окупанти поселили в місцевій школі 100 своїх військовослужбовців.

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