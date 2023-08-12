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Валентина Чорна, редакторка стрічки

Українська ППО збила загалом 13 Кинджалів, понад 20 Іскандерів та C-400 – Ігнат

ракета Кинджал
Фото: Getty Images

Сили української ППО збили загалом 13 аеробалістичних ракет Кинджал, понад 20 балістичних ракет Іскандер та С-400, якими РФ обстрілює нашу державу.

Про це повідомив речник командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За його словами, щомісяця росіяни виготовляють близько 100 ракет різних типів, серед них і Х-47М Кинджал. Хоча запас Кинджалів у ворога відносно невеликий.

– Вже 13 Кинджалів було збито протиповітряною обороною України. Додайте до них ще понад 20 збитих балістичних ракет, зокрема Іскандери та С-400. Враховуючи, що Кинджал рухається у небі на величезній швидкості, понад 7 тис. км на годину, то часу на його ліквідацію небагато, – сказав Ігнат.

Речник Повітряних сил ЗСУ відзначив, що об’єкти інфраструктури та військові об’єкти завжди перебувають під прицілом ворога, і вчорашня атака на аеродром в Івано-Франківській області — підтвердження тому, що противник володіє певною інформацією.

Ігнат запевнив, що українське військове керівництво вживає всіх необхідних заходів, щоб зберегти техніку, особовий склад та цивільне населення.

– Учора росіяни витратили чотири ракети Кинджал для вбивства однієї дитини. Ворог використовує величезні кошти для виготовлення цих ракет. Чотири ракети коштують десятки мільйонів доларів. Близько 100 ракет різних типів виготовляються щомісяця, серед них і Х-47 Кинджал. Можливо, ворог визначає пріоритетні цілі для них, тому що в арсеналі противника Кинджалів усе ж таки менше, ніж інших ракет, – зазначив Ігнат.

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Джерело: Українське Радіо

Війна в Україні, Ракетні удари Росії, Російська агресія, Юрій Ігнат
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