Відбувся стрілецький бій: українські військові відбили спробу ДРГ проникнути на Сумщину

12 серпня українські військові відбили спробу російської диверсійно-розвідувальної групи прорватися на територію Сумської області.

Про це у Telegram заявив командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Ворожу ДРГ виявили військовослужбовці окремої механізованої бригади під час проведення рекогносцировки у зоні відповідальності Північного стратегічного угруповання військ біля одного із сіл Зноб-Новгородської територіальної громади.

Було видно та чутно пересування десятьох озброєних осіб, з якими українські військовослужбовці вступили у стрілецький бій.

На допомогу захисникам до місця події вирушили протидиверсійні резерви від Нацгвардії та прикордонної застави.

Шквальний вогонь оборонців змусив російських диверсантів забрати поранених і відступити за держкордон України.

Відхід диверсійно-розвідувальних сил окупанти прикривали мінометами 120-міліметрового калібру.

– Завдяки вмілим та вчасним діям українські захисники зупинили чергову спробу ворога вдертися на територію нашої країни, – підсумував командувач.

Нагадаємо, що ДРГ постійно здійснюють спроби проникнення на територію України з півночі. Так, у липні диверсанти чотири рази намагалися це зробити.

Фото: Сергій Наєв

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.