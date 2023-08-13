Відбувся стрілецький бій: українські військові відбили спробу ДРГ проникнути на Сумщину
12 серпня українські військові відбили спробу російської диверсійно-розвідувальної групи прорватися на територію Сумської області.
Про це у Telegram заявив командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.
Ворожу ДРГ виявили військовослужбовці окремої механізованої бригади під час проведення рекогносцировки у зоні відповідальності Північного стратегічного угруповання військ біля одного із сіл Зноб-Новгородської територіальної громади.
Було видно та чутно пересування десятьох озброєних осіб, з якими українські військовослужбовці вступили у стрілецький бій.
На допомогу захисникам до місця події вирушили протидиверсійні резерви від Нацгвардії та прикордонної застави.
Шквальний вогонь оборонців змусив російських диверсантів забрати поранених і відступити за держкордон України.
Відхід диверсійно-розвідувальних сил окупанти прикривали мінометами 120-міліметрового калібру.
– Завдяки вмілим та вчасним діям українські захисники зупинили чергову спробу ворога вдертися на територію нашої країни, – підсумував командувач.
Нагадаємо, що ДРГ постійно здійснюють спроби проникнення на територію України з півночі. Так, у липні диверсанти чотири рази намагалися це зробити.
Фото: Сергій Наєв
Українські пілоти вже давно готові розпочати навчання на винищувачах F-16. Ймовірно, тренування почнуться вже з кінця літа, – про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Про те, що Захід затягує з цим, каже і колишній верховний командувач об’єднаних сил НАТО у Європі Філіп Брідлав. За його словами, багато країн уже готові приймати наших пілотів і мають плани навчання, але саме США гальмують процес. Зволікання з винищувачами змушує Україну збавляти темпи контрнаступу, – додає Брідлав в інтерв’ю Голосу Америки.Наталя Луценко