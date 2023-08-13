Американські законодавці ставлять під сумнів допомогу Україні більш гостро, ніж будь-коли – Маркарова

Наразі американські законодавці ставлять під сумнів допомогу Україні більш гостро, ніж будь-коли, тому забезпечення підтримки з боку союзників – це постійна робота.

Про це повідомила посол України в США Оксана Маркарова, пише Huffington Post.

За словами Маркарової, Україна відкрита для більш ретельного вивчення допомоги, яку вона отримує для опору повномасштабному вторгненню РФ.

– Ми підтримуємо прозорість та підзвітність. Які б додаткові заходи не вигадали ваші люди, ми відкриті та готові, – сказала вона.

У виданні вказують, що питання про те, як контролювати мільярди, що спрямовуються в Україну, стало головним пунктом на переговорах у Конгресі з приводу щорічного законопроекту про оборонну політику Пентагону минулого місяця.

Посол також зазначила, що уряд США вже має трьох спостерігачів, які відстежують раніше схвалену допомогу Україні на суму понад 75 мільярдів доларів у Міністерстві оборони, Державному департаменті та Агентстві США з міжнародного розвитку (USAID).

Маркарова визнала проблеми України з корупцією, проте заявила, не можна ставити під загрозу підтримку партнерів.

– Наше громадянське суспільство активно стежить за тим, на що ми витрачаємо наші гроші, і, повірте, їхні критерії щодо партнерської допомоги ще більш жорсткі, – сказала посол України.

Раніше у The Wall Street Journal повідомили, що Єгипет не планує надавати свою зброю Україні, попри численні прохання Сполучених Штатів Америки.

Фото: Оксана Маркарова

Джерело: Huffington Post

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