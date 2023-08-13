Чому військовим не можна користуватись звичайним мобільним телефоном

Військовим дуже небезпечно користуватися звичайним мобільним телефоном на фронті, оскільки росіяни можуть перехопити сигнал і відслідковувати пересування бійців.

Про це в етері телемарафону розповів інструктор 150-го навчального центру сил ТРО ЗСУ Андрій Миць.

– Кожен ввімкнений телефон так запрограмований, що він буде звертатися до найближчої мережі. Росіяни залітають на територію на 15-20 км, підроблюють наші станції мобільного зв’язку і телефони, які увімкнені в цей час, звертаються до цієї стації. Таким чином у РФ аналізують всю інформацію: де знаходяться військові, яка кількість і тд, – сказав Миць.

За його словами, причина, чому люди несуть на війну свої цивільні телефони – зв’язок з рідними, підтримка зв’язку з волонтерами і тд.

Водночас Миць наголосив, що саме звичайні телефони, навіть кнопочні, використовувати не можна.

Раніше у Центрі нацспротиву повідомили, що на тимчасово окупованих територіях росіяни погрожують учням шкіл від 14 років не видати атестати, якщо вони не отримають паспорт РФ.

Джерело: телемарафон

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