ДТП з українцями в Австрії: водієм був батько загиблих дітей
Під час ДТП за участю родини українців, що сталася вранці 12 серпня на автобані в Австрії, за кермом перебував батько загиблих дітей. Аварія з мікроавтобусом призвела до загибелі чотирьох людей.
Про це повідомляє австрійська газета Kleine Zeitung.
Зазначається, що загиблі – семимісячна і трирічна дитина, а також їхні бабуся і дідусь. Дитина 2009 року народження, 40-річний батько і 30-річна мати вижили, отримавши незначні травми.
Нагадаємо, що мікроавтобус, в якому перебувало 7 людей, перекинувся, пробив перила мосту і впав на ґрунтову дорогу, яка пролягала під автомагістраллю. Водій, який вижив в аварії, сказав одному з видань, що на кілька секунд заснув.
Українські пілоти вже давно готові розпочати навчання на винищувачах F-16. Ймовірно, тренування почнуться вже з кінця літа, – про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Про те, що Захід затягує з цим, каже і колишній верховний командувач об’єднаних сил НАТО у Європі Філіп Брідлав. За його словами, багато країн уже готові приймати наших пілотів і мають плани навчання, але саме США гальмують процес. Зволікання з винищувачами змушує Україну збавляти темпи контрнаступу, – додає Брідлав в інтерв’ю Голосу Америки.Наталя Луценко