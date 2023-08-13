На окупованих територіях випускникам не видають атестатів без російського паспорта
На тимчасово окупованих територіях росіяни погрожують учням шкіл від 14 років не видати атестати, якщо вони не отримають паспорт Російської Федерації.
Про це повідомляють у Центрі національного спротиву.
– Саме в 14 років у РФ видають свою макулатуру дітям. Проте не всі діти пишуть заяву на отримання червоного паперу, який не дає жодних привілеїв в цивілізованому світі. Відтак ворог вдається до примусу, – йдеться у повідомленні.
Як зазначають у ЦНС, примусова паспортизація необхідна окупаційним адміністраціям аби уникнути проблем, адже у Москві не задоволені темпами насадження російського громадянства в регіонах.
– Відтак окупанти поспішають з видачею своєї макулатури, – наголошують у повідомленні.
Нагадаємо, окупаційна влада Благовіщенки Запорізької області пропонує пенсіонерам 50 тис. рублів за те, щоб вони оформили російські паспорти.
А у тимчасово окупованому Рубіжному Луганської області росіяни погрожують місцевим стихійним торгівцям заборонити працювати, якщо ті не отримають російські паспорти.
Українські пілоти вже давно готові розпочати навчання на винищувачах F-16. Ймовірно, тренування почнуться вже з кінця літа, – про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Про те, що Захід затягує з цим, каже і колишній верховний командувач об’єднаних сил НАТО у Європі Філіп Брідлав. За його словами, багато країн уже готові приймати наших пілотів і мають плани навчання, але саме США гальмують процес. Зволікання з винищувачами змушує Україну збавляти темпи контрнаступу, – додає Брідлав в інтерв’ю Голосу Америки.Наталя Луценко