На окупованих територіях випускникам не видають атестатів без російського паспорта

На тимчасово окупованих територіях росіяни погрожують учням шкіл від 14 років не видати атестати, якщо вони не отримають паспорт Російської Федерації.

Про це повідомляють у Центрі національного спротиву.

– Саме в 14 років у РФ видають свою макулатуру дітям. Проте не всі діти пишуть заяву на отримання червоного паперу, який не дає жодних привілеїв в цивілізованому світі. Відтак ворог вдається до примусу, – йдеться у повідомленні.

Як зазначають у ЦНС, примусова паспортизація необхідна окупаційним адміністраціям аби уникнути проблем, адже у Москві не задоволені темпами насадження російського громадянства в регіонах.

– Відтак окупанти поспішають з видачею своєї макулатури, – наголошують у повідомленні.

Нагадаємо, окупаційна влада Благовіщенки Запорізької області пропонує пенсіонерам 50 тис. рублів за те, щоб вони оформили російські паспорти.

А у тимчасово окупованому Рубіжному Луганської області росіяни погрожують місцевим стихійним торгівцям заборонити працювати, якщо ті не отримають російські паспорти.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.