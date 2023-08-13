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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

На окупованих територіях випускникам не видають атестатів без російського паспорта

паспорт РФ
Фото: УНІАН

На тимчасово окупованих територіях росіяни погрожують учням шкіл від 14 років не видати атестати, якщо вони не отримають паспорт Російської Федерації.

Про це повідомляють у Центрі національного спротиву.

– Саме в 14 років у РФ видають свою макулатуру дітям. Проте не всі діти пишуть заяву на отримання червоного паперу, який не дає жодних привілеїв в цивілізованому світі. Відтак ворог вдається до примусу, – йдеться у повідомленні. 

Як зазначають у ЦНС, примусова паспортизація необхідна окупаційним адміністраціям аби уникнути проблем, адже у Москві не задоволені темпами насадження російського громадянства в регіонах. 

– Відтак окупанти поспішають з видачею своєї макулатури, – наголошують у повідомленні. 

Нагадаємо, окупаційна влада Благовіщенки Запорізької області пропонує пенсіонерам 50 тис. рублів за те, щоб вони оформили російські паспорти.

А у тимчасово окупованому Рубіжному Луганської області росіяни погрожують місцевим стихійним торгівцям заборонити працювати, якщо ті не отримають російські паспорти.

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