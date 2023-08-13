Прямував з Норвегії до Туреччини: літак з пасажирами потрапив у повітряний простір України

Турецький літак з норвезькими туристами, який прямував з Осло до Анталії, 25 липня потрапив у закритий повітряний простір України.

Про це повідомив норвезький суспільний мовник NRK.

Зазначається, що літак Airbus A320-200 турецької авіакомпанії BBN Airlines прямував з Осло до Анталії. Його маршрут, де зафіксовано потрапляння в закритий через війну український повітряний простір, відображено на сайті Flightradar24.

Як пише видання, після близько двох годин у повітрі літак відхилився від маршруту і пролетів на межі Закарпатської і Чернівецької областей, зайшовши у повітряну зону України. Після цього він влетів у повітряний простір Румунії.

В авіакомпанії BBN Airlines підтвердили NRK, що 25 липня їхній літак змінив маршрут через наближення шторму.

– Ми розуміємо занепокоєння, яке викликає цей інцидент, і гарантуємо, що будемо активно вживати заходів, щоб запобігти подібним інцидентам, – розповів виданню представник авіакомпанії.

Зазначається, що на момент польоту літак був орендований іншою турецькою авіакомпанією – Freebird Airlines, яка виконує чартерні рейси.

Після інциденту авіакомпанія розпочала внутрішнє розслідування.

Міноборони та МЗС України цей інцидент не коментували.

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