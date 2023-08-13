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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

ЗСУ придумали, як протистояти глушінню терміналів Starlink

ЗСУ придумали, як протистояти глушінню терміналів Starlink
Фото: Getty Images

Війська РФ намагаються глушити термінали Starlink, однак у ЗСУ знайшли, як цьому протистояти.

Про це в етері телемарафону Єдині новини розповів інструктор 150-го навчального центру сил ТРО ЗСУ Андрій Миць.

Він зазначив, що в лави Збройних сил приходять креативні та розумні люди, які знаходять рішення, що ворогу навіть не снились.

– Рішення по Starlink виявилось досить просте: звичайна сітка рабиця, яка навколо пристрою розкладається, забезпечує практично стовідсоткову його роботу, якщо не буде подавлення з неба. А таке використовується досить нечасто, – сказав Миць.

На думку інструктора, Starlink дуже сильно змінили перебіг подій і саме за допомогою них ми змогли прискорити перебіг війни.

Раніше у The New York Times з посиланням на власні джерела повідомили, що Пентагон схвалив угоду з компанією SpaceX про купівлю для України Starlink, які Ілон Маск не зможе відключати.

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Джерело: телемарафон

Starlink, Війна в Україні
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