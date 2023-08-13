ЗСУ придумали, як протистояти глушінню терміналів Starlink
Війська РФ намагаються глушити термінали Starlink, однак у ЗСУ знайшли, як цьому протистояти.
Про це в етері телемарафону Єдині новини розповів інструктор 150-го навчального центру сил ТРО ЗСУ Андрій Миць.
Він зазначив, що в лави Збройних сил приходять креативні та розумні люди, які знаходять рішення, що ворогу навіть не снились.
– Рішення по Starlink виявилось досить просте: звичайна сітка рабиця, яка навколо пристрою розкладається, забезпечує практично стовідсоткову його роботу, якщо не буде подавлення з неба. А таке використовується досить нечасто, – сказав Миць.
На думку інструктора, Starlink дуже сильно змінили перебіг подій і саме за допомогою них ми змогли прискорити перебіг війни.
Раніше у The New York Times з посиланням на власні джерела повідомили, що Пентагон схвалив угоду з компанією SpaceX про купівлю для України Starlink, які Ілон Маск не зможе відключати.
Джерело: телемарафон
Українські пілоти вже давно готові розпочати навчання на винищувачах F-16. Ймовірно, тренування почнуться вже з кінця літа, – про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Про те, що Захід затягує з цим, каже і колишній верховний командувач об’єднаних сил НАТО у Європі Філіп Брідлав. За його словами, багато країн уже готові приймати наших пілотів і мають плани навчання, але саме США гальмують процес. Зволікання з винищувачами змушує Україну збавляти темпи контрнаступу, – додає Брідлав в інтерв’ю Голосу Америки.Наталя Луценко