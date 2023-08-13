ЗСУ за добу спалили 19 ворожих артсистем – Генштаб

Упродовж доби українські захисники знищили десятки одиниць ворожої техніки та ліквідували 560 російських окупантів.

Втрати РФ на 13 серпня 2023

особового складу ‒ близько 253 850 (+560),

танків ‒ 4 298 (+3),

бойових броньованих машин ‒ 8 335 (+11),

артилерійських систем – 5 072 (+19),

реактивних систем залпового вогню – 713,

засобів протиповітряної оборони ‒ 477 (+5),

літаків – 315,

гелікоптерів – 313,

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 4 204 (+3),

крилатих ракет ‒ 1 379,

кораблів (катерів) ‒ 18,

автомобільної техніки та автоцистерн – 7 543 (+20),

спеціальної техніки ‒ 760 (+1).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 536-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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