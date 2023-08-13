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Україна
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

ЗСУ за добу спалили 19 ворожих артсистем – Генштаб

Бої на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

Упродовж доби українські захисники знищили десятки одиниць ворожої техніки та ліквідували 560 російських окупантів.

Втрати РФ на 13 серпня 2023

  • особового складу ‒ близько 253 850 (+560),
  • танків ‒ 4 298 (+3),
  • бойових броньованих машин ‒ 8 335 (+11),
  • артилерійських систем – 5 072 (+19),
  • реактивних систем залпового вогню – 713,
  • засобів протиповітряної оборони ‒ 477 (+5),
  • літаків – 315,
  • гелікоптерів – 313,
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 4 204 (+3),
  • крилатих ракет ‒ 1 379,
  • кораблів (катерів) ‒ 18,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 7 543 (+20),
  • спеціальної техніки ‒ 760 (+1).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 536-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ
Війна в Україні, Генеральний штаб України, ЗСУ, Російська агресія, РФ
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Навчання пілотів на F-16: чому досі не почалася підготовка і хто гальмує процес

Українські пілоти вже давно готові розпочати навчання на винищувачах F-16. Ймовірно, тренування почнуться вже з кінця літа, – про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Про те, що Захід затягує з цим, каже і колишній верховний командувач об’єднаних сил НАТО у Європі Філіп Брідлав. За його словами, багато країн уже готові приймати наших пілотів і мають плани навчання, але саме США гальмують процес. Зволікання з винищувачами змушує Україну збавляти темпи контрнаступу, – додає Брідлав в інтерв’ю Голосу Америки.

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