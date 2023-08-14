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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Цивільні та інфраструктура не мають бути мішенню: ООН відреагувала на обстріли Одеси та Херсонщини

Цивільні та інфраструктура не мають бути мішенню: ООН відреагувала на обстріли Одеси та Херсонщини
Фото: Pexels

В ООН відреагували на обстріли півдня України, зокрема, Одеси та Херсонщини. Гуманітарна координаторка місії в Україні Деніз Браун сказала, що мирні люди та цивільна інфраструктура не мають бути мішенями.

Про це йдеться у заяві Деніз Браун щодо ескалації ударів на півдні України від 14 серпня.

– Мешканці півдня країни, у тому числі в Херсонській та Одеській областях, пережили особливо важкі вихідні, оскільки через обстріли загинуло й було поранено багато мирних мешканців, зокрема дітей… Мирні мешканці та цивільна інфраструктура повинні бути захищені: вони не мають бути мішенню, — сказано у заяві представниці ООН.

Вона зауважила, що російські удари вплинули на роботу гуманітарних організацій, які допомагають постраждалим від війни. Зокрема, 11 серпня через обстріл Херсонщини громадська організація ADRA змушена була припинити розподіл допомоги, тому що їхній склад та автомобілі виявились пошкодженими.

Нагадаємо, що цієї ночі російський ворог тричі атакував Одещину , застосувавши дві хвилі ударних дронів та хвилю ракет морського базування типу Калібр.

Крім того, російські війська під час обстрілу Херсонщини вбили сімох людей, ще дев’ять отримали поранення.

Війна в Україні, Одеська область, ООН, Російська агресія, Херсонська область
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