Карта бойових дій на 14.08.2023 – ситуація на фронті

Протягом минулої доби російські окупанти завдали два ракетних, 43 авіаційних ударів та близько 55 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Відбулось 33 бойових зіткнення.

Карта бойових дій в Україні на 14.08.2023

Повномасштабна війна в Україні триває вже 537-му добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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