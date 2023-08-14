Колаборанти з Херсонщини хочуть перемістити окупаційний уряд до Криму – Хлань
Херсонські колаборанти мають намір перемістити свій окупаційний уряд у тимчасово окупований Крим.
Про це повідомив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.
– Херсонщина. Є інформація, що так званий окупаційний уряд планують перемістити з Арабатської Стрілки до Криму, – йдеться у повідомленні.
За словами Хланя, залишатись в області для росіян і зрадників стає надто небезпечним.
Раніше у Генштабі Збройних сил України повідомили, що російських окупантів в Україні все більше охоплюють панічні настрої. Крім того, почастішали випадки дезертирства.
Джерело: Сергій Хлань
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