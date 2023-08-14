МЗС про інцидент із турецьким судном: РФ створює загрози безпеці в Чорному морі

Росія грубо порушила міжнародне право, коли здійснила провокацію проти турецького суховантажу Сукру Окан у Чорному морі.

Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ України.

– МЗС України рішуче засуджує провокативні дії РФ, які мали місце 13 серпня в Чорному морі щодо турецького суховантажу Сукру Окан, який прямував в порт Ізмаїла, – зазначили у відомстві.

В міністерстві наголосили, що такими діями російські військово-морські сили грубо порушили Статут ООН, Конвенцію ООН з морського права, а також інші норми міжнародного права.

РФ продовжує цілеспрямовано створювати в Чорному морі загрози для свободи навігації та безпеки торговельного мореплавства.

У зв’язку з інцидентом міністерство висловило солідарність із Туреччиною, а також закликало світову спільноту вжити рішучих заходів, щоб Росія більше не могла перешкоджати мирному проходженню суден.

– Росія має бути позбавлена можливості блокувати міжнародні маршрути в Чорному морі, зокрема до українських морських портів, – додали в МЗС.

Відомство закликало партнерів докласти більше зусиль для збереження Чорноморської зернової ініціативи, в межах якої Україна експортувала агропродукцію в країни, які її потребували.

Напередодні в російському Міноборони заявили про “примусову зупинку” суховантажу Сукру Окан, що прямував у порт Ізмаїла (Одеська область). Окупанти твердять, що для примусової зупинки судна відкривали попереджувальний вогонь, а для огляду на корабель висаджували російських солдатів.

В ОК Південь попереджали, що Росія могла вигадати цю заяву, щоб залякати інші цивільні судна, що прямують до портів України.

З’являлася інформація, що моряки суховантажу не підкорилися вимогам російських окупантів, а натомість тимчасово змінили курс у напрямку територіальних вод Туреччини.

Джерело : МЗС

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