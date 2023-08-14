МЗС про інцидент із турецьким судном: РФ створює загрози безпеці в Чорному морі
Росія грубо порушила міжнародне право, коли здійснила провокацію проти турецького суховантажу Сукру Окан у Чорному морі.
Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ України.
– МЗС України рішуче засуджує провокативні дії РФ, які мали місце 13 серпня в Чорному морі щодо турецького суховантажу Сукру Окан, який прямував в порт Ізмаїла, – зазначили у відомстві.
В міністерстві наголосили, що такими діями російські військово-морські сили грубо порушили Статут ООН, Конвенцію ООН з морського права, а також інші норми міжнародного права.
РФ продовжує цілеспрямовано створювати в Чорному морі загрози для свободи навігації та безпеки торговельного мореплавства.
У зв’язку з інцидентом міністерство висловило солідарність із Туреччиною, а також закликало світову спільноту вжити рішучих заходів, щоб Росія більше не могла перешкоджати мирному проходженню суден.
– Росія має бути позбавлена можливості блокувати міжнародні маршрути в Чорному морі, зокрема до українських морських портів, – додали в МЗС.
Відомство закликало партнерів докласти більше зусиль для збереження Чорноморської зернової ініціативи, в межах якої Україна експортувала агропродукцію в країни, які її потребували.
Напередодні в російському Міноборони заявили про “примусову зупинку” суховантажу Сукру Окан, що прямував у порт Ізмаїла (Одеська область). Окупанти твердять, що для примусової зупинки судна відкривали попереджувальний вогонь, а для огляду на корабель висаджували російських солдатів.
В ОК Південь попереджали, що Росія могла вигадати цю заяву, щоб залякати інші цивільні судна, що прямують до портів України.
З’являлася інформація, що моряки суховантажу не підкорилися вимогам російських окупантів, а натомість тимчасово змінили курс у напрямку територіальних вод Туреччини.
Показники води у нормі, а протимінні сітки вже натягують. Одеські пляжі знову готують до відкриття. Відповідне розпорядження підписав голова ОВА Олег Кіпер. Він пояснює, узбережжя стане доступним для людей задля оздоровлення. Щоправда, лише певні його ділянки, які відповідатимуть нормам. Однак у військовому командуванні вважають, рекреаційні зони Одещини все ще несуть чимало загроз. З цим погоджуються й екологи.Олександра Ченкова