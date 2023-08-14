Представилась співробітницею Міноборони: шахрайка видурила у родини полоненого майже 150 тис. грн
Жителька Чернігівщини ошукала рідних військовополоненого на майже 150 тис. грн.
Про це повідомили в Офісі генерального прокурора України.
Зазначається, що фігурантка запропонувала жінці за винагороду допомогти встановити місцезнаходження військовополоненого чоловіка. Вона представилась співробітницею Міністерства оборони України.
Також вона пообіцяла своє сприяння у внесенні його до списків військовополонених для обміну в найкоротший час.
– Потерпіла упродовж травня-червня 2023 року шість разів передала підозрюваній гроші на загальну суму близько 150 тис. грн. Після цього вона припинила виходити на зв’язок та витратила гроші на власні потреби, – повідомили в Офісі генпрокурора.
За даними слідства, жінка вже раніше притягувалася до відповідальності за крадіжку. Її засуджено до 7 років позбавлення волі із конфіскацією майна. Наразі вирок суду не набрав законної сили.
За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури м. Києва жінці повідомлено про підозру за ч. 1, 2 ст. 190 КК України.
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