Протидія окупантам в медіапросторі: українців запрошують долучитися до проєкту Мрія

Кіберполіція України спільно з ІТ-спільнотою, волонтерами та небайдужими громадянами створили проєкт Мрія – платформу з протидії російським окупантам у медіапросторі.

Ця ініціатива об’єднує небайдужих громадян у бажанні протидіяти дезінформації, а також російській пропаганді в мережі.

Інтернет-платформа Мрія містить Telegram-канал StopRussia/MRIYA, який перевіряє та блокує ресурси, що поширюють фейки та ворожу пропаганду. За допомогою цього каналу здійснюється комунікація з підписниками.

Систематично надаються інструкції, онлайн-завдання для боротьби в кіберсередовищі, а також корисна інформація щодо правил дотримання кібергігієни.

Крім того, там є чат-бот StopRussia/MRIYA, де за допомогою простих інструкцій можна додати ресурс на блокування або надіслати скаргу.

На сайті проєкту є інформація і про інші напрямки діяльності, а саме:

бот Стоп фрод Мрія, спільнота, в якій можна перевірити номер телефону чи банківську картку і дізнатися, чи повідомляв хтось про пов’язані факти шахрайства;

чат-бот Народний месник, де можна повідомити про ворожі дії на території нашої держави.

Організатори запрошують громадян долучитися до проєкту Мрія, метою якого є покращення медіа-грамотності українців та зменшення впливу пропаганди на суспільство.

– Війна триває не тільки за територіальну цілісність, а й в інформаційному просторі. Кожне слово наших ворогів може негативно вплинути на свідомість людей та перебіг війни загалом, тому ми маємо завжди бути обачними та вміти захиститися від поширення фейків.

Учасники проєкту Мрія вчитимуться інформаційній та кібергігієні, отримають сотні порад, підвищать обізнаність у медіа-просторі, зможуть самостійно виявляти джерела пропаганди й знищувати їх. І тільки разом ми зможемо протидіяти негативним явищам в інтернеті, – зазначили представники проєкту.

Цілі проєкту:

знищення російських осередків у мережі;

зменшення рівня булінгу та цькування в інтернеті;

протидія наркотикам та шахрайству;

навчання та тренінги з кібергігієни;

просвіта населення щодо інформаційної гігієни;

залучення та мотивація громадян до активної громадянської позиції.

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