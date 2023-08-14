За держзраду та спробу теракту: ексгенерала СБУ Шайтанова засуджено до 12 років в’язниці

Колишнього співробітникова Служби безпеки України, генерал-майора Валерія Шайтанова за державну зраду та замах на вчинення терористичного акту засуджено до 12 років ув’язнення.

Відповідне рішення ухвалив Шевченківський районний суд Києва, повідомляє СБУ та Офіс генпрокурора.

Слідство з’ясувало, що Шайтанов, який був одним із екскерівників Центру спеціальних операцій А СБУ, перебував на агентурному зв’язку під псевдонімом Бобиль у полковника ФСБ Росії Ігоря Єгорова.

За інформацією СБУ, Єгоров до 2014 року регулярно відвідував Україну для участі у заходах міжвідомчої взаємодії ФСБ та СБУ. Він налагоджував контакти зі старшими офіцерами української спецслужби. Саме там він і завербував Шайтанова.

Також слідчі встановили, що Шайтанов збирав і передавав росіянам інформацію про таємні операції під час війни на Донбасі і те, хто зі співробітників СБУ був задіяний у цих операціях.

Нагадаємо, що у квітні 2020 року контррозвідка СБУ затримала Шайтанова в результаті багатоетапної спецоперації. У спецслужбі стверджували, що він також планував убивство добровольця Адама Осмаєва. Згодом суд узяв ексгенерала під варту. Розгляд справи тривав із жовтня 2020 року, коли слідчі скерували обвинувальний акт до суду.

Зрештою суд визнав Шайтанова винним за ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 258, ч. 1 ст. 263 КК України.

Довідка. Валерій Шайтанов — колишній генерал-майор СБУ. У березні 2008 року він був нагороджений орденом За мужність ІІІ ступеня. У квітні 2014-го у складі підрозділу Альфа вів перемовини з керівником терористичного формування Восток Олександром Ходаковським. У серпні 2015 року нагороджений орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, восени — керував групою, яка проводила затримання у Дніпрі заступника голови Дніпропетровської ОДА, голову партії УКРОП Геннадія Корбана.

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