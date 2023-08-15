7 танків, 29 артсистем та гелікоптер: втрати РФ за добу

З початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила близько 254 920 своїх військових, з них 540 окупантів українські захисники ліквідували за минулу добу.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Інші втрати Росії з 24.02.22 до 15.08.23:

танків ‒ 4 313 (+7) од,

бойових броньованих машин ‒ 8 370 (+16) од,

артилерійських систем – 5 128 (+29) од,

РСЗВ – 714 (+0) од,

засобів ППО ‒ 482 (+3) од,

літаків – 315 (+0) од,

гелікоптерів – 314 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4 242 (+29),

крилатих ракет ‒ 1 387 (+8),

кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 7 584 (+22) од,

спеціальної техніки ‒ 769 (+3).

Раніше у Центрі нацспротиву повідомили, що у тимчасово окупованій Михайлівці Запорізької області спалахнув конфлікт між підрозділами російських військ.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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