7 танків, 29 артсистем та гелікоптер: втрати РФ за добу
З початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила близько 254 920 своїх військових, з них 540 окупантів українські захисники ліквідували за минулу добу.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Інші втрати Росії з 24.02.22 до 15.08.23:
- танків ‒ 4 313 (+7) од,
- бойових броньованих машин ‒ 8 370 (+16) од,
- артилерійських систем – 5 128 (+29) од,
- РСЗВ – 714 (+0) од,
- засобів ППО ‒ 482 (+3) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 314 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4 242 (+29),
- крилатих ракет ‒ 1 387 (+8),
- кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7 584 (+22) од,
- спеціальної техніки ‒ 769 (+3).
Раніше у Центрі нацспротиву повідомили, що у тимчасово окупованій Михайлівці Запорізької області спалахнув конфлікт між підрозділами російських військ.
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