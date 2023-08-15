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Україна
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Карта бойових дій на 15.08.2023 – ситуація на фронті

Бої на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

Карта бойових дій в Україні на 15.08.2023

Карта бойових дій на 15.08.2023 – ситуація на фронті

Повномасштабна війна в Україні триває вже 500-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: ISW
Війна в Україні, Карта
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Показники води у нормі, а протимінні сітки вже натягують. Одеські пляжі знову готують до відкриття. Відповідне розпорядження підписав голова ОВА Олег Кіпер. Він пояснює, узбережжя стане доступним для людей задля оздоровлення. Щоправда, лише певні його ділянки, які відповідатимуть нормам. Однак у військовому командуванні вважають, рекреаційні зони Одещини все ще несуть чимало загроз. З цим погоджуються й екологи.

Олександра Ченкова
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