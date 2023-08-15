Майже місяць немає зв’язку: окупанти викрали ще одного працівника Запорізької АЕС

У Енергоатомі повідомили, що 18 липня, тобто майже місяць тому, росіяни викрали ще одного співробітника захопленої Запорізької АЕС – начальника зміни турбінного відділення експлуатаційного підрозділу Сергія Спартесного, якому понад 60 років.

За даними енергокомпанії, озброєні російські військові прийшли до нього додому і забрали до так званого відділку поліції.

Перед викраденням у будинку працівника ЗАЕС неодноразово проводилися обшуки – окупанти перевіряли його комп’ютер, телефон та соцмережі.

– Весь цей час Сергій Спартесний перебуває в поліції, й досі немає жодної інформації ні про його стан здоров’я, ні про звинувачення, які висувають окупанти. Зв’язку з чоловіком просто немає, – кажуть енергетики.

Вони також звернулися до світової спільноти із закликом докласти максимальних зусиль для звільнення усіх працівників ЗАЕС, яких тримають у полоні російські терористи.

28 липня стало відомо, що окупанти катують інженера з охорони праці ЦТАВ тимчасово окупованої Запорізької АЕС Сергія Потинга, якого викрали ще 23 червня.

Фото: Енергоатом

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