Майже місяць немає зв’язку: окупанти викрали ще одного працівника Запорізької АЕС
У Енергоатомі повідомили, що 18 липня, тобто майже місяць тому, росіяни викрали ще одного співробітника захопленої Запорізької АЕС – начальника зміни турбінного відділення експлуатаційного підрозділу Сергія Спартесного, якому понад 60 років.
За даними енергокомпанії, озброєні російські військові прийшли до нього додому і забрали до так званого відділку поліції.
Перед викраденням у будинку працівника ЗАЕС неодноразово проводилися обшуки – окупанти перевіряли його комп’ютер, телефон та соцмережі.
– Весь цей час Сергій Спартесний перебуває в поліції, й досі немає жодної інформації ні про його стан здоров’я, ні про звинувачення, які висувають окупанти. Зв’язку з чоловіком просто немає, – кажуть енергетики.
Вони також звернулися до світової спільноти із закликом докласти максимальних зусиль для звільнення усіх працівників ЗАЕС, яких тримають у полоні російські терористи.
28 липня стало відомо, що окупанти катують інженера з охорони праці ЦТАВ тимчасово окупованої Запорізької АЕС Сергія Потинга, якого викрали ще 23 червня.
Фото: Енергоатом
Російська армія знищила восени і взимку половину української енергетичної інфраструктури. Це і мережі, і об‘єкти генерації різних типів. Україна втратила майже половину енергетичних об’єктів – це і через обстріли, і через окупацію. Мінус 78% потужностей ТЕС, 12% ГЕС, понад 20% сонячної та вітрової генерації та 44 атомної.Ольга Читайло