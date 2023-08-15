Перегруповуються після удару ЗСУ: на Сході зменшилася кількість обстрілів та атак з боку РФ

На Сході України фіксують зменшення обстрілів та атак з боку РФ, що пов’язано з перегрупуванням ворога після потужного удару по противнику українськими силами на Куп’янському й Лиманському напрямках.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

– Упродовж минулого тижня і навіть учора, в перший день цього тижня, ми справді фіксуємо в кількісному вимірі зменшення на Сході обстрілів і кількості атак. Але це зовсім не означає, що ворог “дає задню”, що ворог відмовився від своїх планів. Просто наші війська дуже потужно вдарили по ворогу, коли вони активізувалися на Куп’янському та Лиманському напрямках, – сказала Маляр.

Вона додала, що українські військові змогли знищити безліч ворожої техніки та російських окупантів.

У Міноборони України пояснили, що у окупантів наразі “період, коли вони перегруповуються, відновлюють втрачені в боях сили”.

– Вони (окупанти, – Ред.) продовжуватимуть наступати там, де вони наступали. Бої триватимуть, це потрібно добре усвідомлювати, – наголосила Маляр.

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