Укр Рус Eng
Підтримати
Укр Рус Eng
Популярні
Прямував з Норвегії до Туреччини: літак з пасажирами потрапив у повітряний простір України
Терміново
Ракетний удар по Львову: зруйновані квартири, пошкоджені автівки, є влучання у садочок
У двох селах на Львівщині через влучання ракет пошкоджено 19 будинків, є поранені
У російському Уссурійську прорвало дамбу: затоплено десятки будинків
На Кримському мосту “бавовна”: рух автомобілів перекрили
Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Перегруповуються після удару ЗСУ: на Сході зменшилася кількість обстрілів та атак з боку РФ

Бої на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

На Сході України фіксують зменшення обстрілів та атак з боку РФ, що пов’язано з перегрупуванням ворога після потужного удару по противнику українськими силами на Куп’янському й Лиманському напрямках.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

– Упродовж минулого тижня і навіть учора, в перший день цього тижня, ми справді фіксуємо в кількісному вимірі зменшення на Сході обстрілів і кількості атак. Але це зовсім не означає, що ворог “дає задню”, що ворог відмовився від своїх планів. Просто наші війська дуже потужно вдарили по ворогу, коли вони активізувалися на Куп’янському та Лиманському напрямках, – сказала Маляр.

Вона додала, що українські військові змогли знищити безліч ворожої техніки та російських окупантів.

У Міноборони України пояснили, що у окупантів наразі “період, коли вони перегруповуються, відновлюють втрачені в боях сили”.

– Вони (окупанти, – Ред.) продовжуватимуть наступати там, де вони наступали. Бої триватимуть, це потрібно добре усвідомлювати, – наголосила Маляр.

Читайте також
Росіяни готують нову хвилю мобілізації на окупованій Луганщині
Окупаційні війська РФ

Війна в Україні, Ганна Маляр, контрнаступ, Російська агресія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
У двох селах на Львівщині через влучання ракет пошкоджено 19 будинків, є поранені
Ставчани Львівська область
Всю ніч вивозили поранених, трупи та витягали побиту техніку – наслідки удару по базі росіян біля Маріуполя
проросійські окупанти
Онлайн-карта бойових дій в Україні: де точаться бої на 15.08.2023
Карта бойових дій 13 серпня 2023
Воєнний стан в Україні-2023: дата закінчення і що треба знати про запровадження
українські військові
Кадиров посилає війська до України, щоб вислужитися перед Путіним – розвідка Британії
Рамзан Кадиров
Відео
Натягують протимінні сітки та ставлять спостережні пункти: Одеса готова до пляжного сезону

Показники води у нормі, а протимінні сітки вже натягують. Одеські пляжі знову готують до відкриття. Відповідне розпорядження підписав голова ОВА Олег Кіпер. Він пояснює, узбережжя стане доступним для людей задля оздоровлення. Щоправда, лише певні його ділянки, які відповідатимуть нормам. Однак у військовому командуванні вважають, рекреаційні зони Одещини все ще несуть чимало загроз. З цим погоджуються й екологи.

Олександра Ченкова
Новини Факти ICTV – випуск новин за 00:00 (15.08.2023)
Перегруповуються після удару ЗСУ: на Сході зменшилася кількість обстрілів та атак з боку РФ
Новини Факти ICTV – випуск новин за 23:30 (14.08.2023)
Перегруповуються після удару ЗСУ: на Сході зменшилася кількість обстрілів та атак з боку РФ
Новини Факти ICTV – випуск новин за 23:00 (14.08.2023)
Перегруповуються після удару ЗСУ: на Сході зменшилася кількість обстрілів та атак з боку РФ
Новини Факти ICTV – випуск новин за 22:30 (14.08.2023)
Перегруповуються після удару ЗСУ: на Сході зменшилася кількість обстрілів та атак з боку РФ
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь