Підготовка до довготривалої війни: Швеція анонсувала новий пакет допомоги Україні на $300 млн

Швеція планує надати Україні новий пакет військової допомоги на суму 3,4 млрд шведських крон (приблизно $313,5 млн), що складатиметься переважно з боєприпасів і запчастин до раніше поставлених систем озброєнь.

Про це у вівторок, 15 серпня, під час пресконференції заявив міністр оборони Швеції Пал Йонсон, пише Reuters.

– Ми повинні підготуватися до того, що це може бути довготривала війна, і ми також маємо довгострокову перспективу, щоб ми могли підтримувати ті платформи, які ми відправляємо в Україну, в довгостроковій перспективі, – сказав він.

Агентство зазначає, що новий пакет військової допомоги стане 13-м пакетом підтримки, яку Швеція надає Україні з початку війни, а загальна вартість такої допомоги з боку скандинавських країн становить приблизно до 20 млрд крон.

Раніше американська газета The Wall Street Journal писала, що на Заході почали думати про підготовку до контрнаступу України у 2024 році, оскільки поточний наступ ЗСУ може тривати ще багато місяців.

Водночас радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що розмови західних партнерів України про нібито повільне просування українських захисників демонструють нерозуміння війни.

Фото: Media Center Ukraine — Odesa

Джерело : Reuters

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