РФ намагається створити “великий наступ” під Куп’янськом, щоб відволікти увагу від поразок на Півдні – Коваленко

Окупанти намагаються посилити наступальні дії на Лимано-Куп’янському напрямку, щоб створити уявлення, наче в них все ще є потенціал до наступу.

Про це в ефірі національного телемарафону Єдині новини заявив військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко.

За його словами, перегрупування російських військ після відсічі з боку українських захисників, є певною безвихіддю для окупантів.

– Активізація (наступу РФ на Лиманському напрямку, – Ред.) спостерігалась ще з кінця червня. Результат на Лиманському напрямку – це фіаско наступу, що ще не почався, – сказав він.

Коваленко каже, що попри спроби росіян просунутись та зайняти декілька сіл на цьому напрямку, вони були вибиті контратаками Сил оборони України, хоча ворог використовував на цьому напрямку “досить потужний” потенціал.

– Зараз дійсно відбувалось перегрупування. Вони сконцентрували так званий основний ударний кулак на Куп’янськ. Втім треба розуміти, що якщо розглядати групу (російських, – Ред.) військ Захід та Центр, зосереджених по лінії Кремінна-Сватово-Троїцьке, а їх основний напрямок це Лимано-Куп’янська вісь… То при розгляді усіх цих груп, то вони переважно оборонного функціонала, – сказав він.

Олександр Коваленко каже, що росіянами все ж вдається тримати оборону, але для наступу ворог не має достатнього ресурсу.

При цьому експерт каже, що наступ росіян на цьому напрямку є, по-перше, демонстрацією того, що вони все ще можуть наступати, а, по-друге, це спроба відвернути увагу від Півдня, реалізуючи щось схоже на “великий наступ”. Крім того, каже він, росіяни намагаються створити пропагандистський ефект, порівнюючи Куп’янськ з Бахмутом.

– Вони таким чином, навіть зараз, порівнюють у своєму інформаційному полі Куп’янськ з Бахмутом. Вони хочуть створити такий фетиш Бахмуту, але у порівнянні з Куп’янськом. Чому? Бо їм треба відволікати у своєму інформпросторі увагу на якісь успішні наступальні дії. На Півдні у них все досить проблематично, оборона тріщить, і звідти будуть приходити не дуже радісні новини для російського споживача інформаційного фастфуду, – сказав Коваленко.

Раніше зі схожою оцінкою виступив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, який заявив, що окупанти намагаються перехопити ініціативу на Лимано-Куп’янському напрямку фронту.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 538-у добу.

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