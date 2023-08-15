Розповсюджує пропаганду РФ: повідомлено про підозру “ректору” Луганського медуніверситету
Житель Луганська здійснював антиукраїнську пропаганду та впроваджував стандарти освіти держави-агресора. Йому за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури повідомлено про підозру за фактом колабораційної діяльності (ч. 3, ч. 5 ст. 111- 1 КК України).
Про це повідомляє Офіс генпрокурора.
За даними слідства, під час захоплення частини регіону у 2014 році підозрюваний підтримав окупаційну владу. Працював так званим головним лікарем “державної установи” “Луганський республіканський клінічний онкологічний диспансер ЛНР”.
– У листопаді 2022 року чоловік обійняв посаду “ректора Луганського державного медичного університету імені святителя Луки”. На сьогодні ЗВО є “федеральним державним бюджетним закладом вищої освіти та підпорядковується Міністерству охорони здоров’я РФ”. На цій посаді він здійснює антиукраїнську пропаганду та впроваджує стандарти освіти держави-агресора, – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що псевдоректор медуніверситету час від часу коментує на камери пропагандистських регіональних та російських ЗМІ стан роботи вишу та висловлюється на підтримку президента країни-агресора.
Взимку 2022 року він взяв участь у “нараді із загальноосвітніми та науковими делегаціями”, яка відбулась у російському Ростові-на-Дону.
Наразі підозрюваний – член ворожої політичної партії Єдина Росія та один із лідерів вересневих “виборів до парламенту ЛНР”. Перебуває під санкціями РНБО.
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